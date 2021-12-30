السلمون.. كنز «صحي»

الاخيرة

طالما حث خبراء الصحة والتغذية بشكل مستمر على تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 مرتين في الأسبوع على الأكثر، لما لها من فوائد متعددة على أعضاء الجسم. وقد أكدت دراسة جديدة حول سمك السلمون هذه التوصية، إذ ذكر باحثون أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، قد تلعب دوراً حيوياً في مكافحة تصلب الشرايين، وهي الحالة التي يحدث فيها تراكم لترسبات داخل جدران الشرايين. وقال الدكتور هيلدور أرناردوتير، المؤلف الرئيسي للدراسة: «يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في الحماية من تصلب الشرايين بعدة وسائل، لا سيما عن طريق تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيس في الإصابة بمرض تصلب الشرايين». كما توفر هذه السمكة دفعة صحية من فيتامينات (ب 6) و(د)، وهي تتناسب تماماً مع النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم.