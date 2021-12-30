أربعة تمارين تخفض ضغط الدم

الاخيرة

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتختلف العلاجات في النوع. وإذا شُخّصت إصابتك بارتفاع ضغط الدم، فقد توصف لك مجموعة من الأدوية أو بعض التغييرات في نمط الحياة. ويقترح بحث جديد أن هذا الأخير يمكن أن يكون أكثر فعالية من السابق. ووفقا لبحث نُشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، يمكنك خفض ضغط الدم بشكل فعال دون الحاجة إلى الأدوية ومن خلال تغييرات نمط الحياة وحدها. وعلى وجه التحديد، من خلال التمرين. وبشكل أكثر تحديدا، من خلال أربعة أنواع من التمارين الرياضية. ويقترح باحثون من المؤسسات التي أسهمت في الدراسة، بما في ذلك جامعة أكسفورد، أن التمارين الأكثر فعالية لارتفاع ضغط الدم هي: المشي، الجري، ركوب الدراجات والسباحة.