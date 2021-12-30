«عام الكوارث»... اقتصادات تذروها الرياح

عربيات ودوليات

تسببت الكوارث المناخية العشر الأعلى كلفة خلال 2021 بأضرار بلغت قيمتها أكثر من 170 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة بعام 2020، وفق ما كشفت منظمة خيرية بريطانية. وكل عام تحتسب منظمة «كريستشان إيد» الخيرية في بريطانيا الكلفة المترتبة عن الكوارث المناخية مثل الفيضانات والحرائق وموجات الحر بالاستناد إلى شركات التأمين وتقارير النتائج.

وتوصلت المنظمة عام 2020 إلى أن الكوارث العشر الأعلى كلفة في العالم تسببت بخسائر بقيمة 150 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 13% عام 2021.

وأشارت «كريستشان إيد» إلى أن هذا المنحى التصاعدي يعكس آثار التغيّر المناخي، الذي تسبب به الإنسان، مضيفة أن الكوارث العشر الأولى أدت أيضا إلى مصرع 1075 شخصا على الأقل وتشريد نحو 1.3 مليون من منازلهم.

«إيدا» والصقيع

وجاء إعصار «إيدا» الذي ضرب شرق الولايات المتحدة في أعلى القائمة باعتباره الكارثة الأعلى كلفة في عام 2021، حيث تسبب بخسائر بلغت نحو 65 مليار دولار. وبعد ضربه لويزيانا في نهاية شهر أغسطس، شق طريقه شمالا وتسبب بفيضانات غير مسبوقة في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها.

ويلى «إيدا» على القائمة فيضانات المانيا وبلجيكا المميتة في يوليو التي بلغت خسائرها 43 مليار دولار. أما موجة البرد والعواصف الشتوية في تكساس التي دمرت شبكة الكهرباء الضخمة في الولاية فقد بلغت خسائرها 23 مليار دولار، تليها فيضانات مقاطعة خينان الصينية في يوليو التي كلفت نحو 17.6 مليار دولار.

وتشمل الكوارث الأخرى التي خلفت خسائر بمليارات الدولارات فيضانات كندا وموجة صقيع أواخر الربيع في فرنسا قضت على الكروم، وإعصار ضرب الهند وبنغلاديش في مايو.

كوارث الأغنياء

ولفت التقرير الى تقييمات تغطي بشكل أساس الكوارث المناخية في البلدان الغنية التي تملك بنية تحتية أفضل، إذ إنه من الصعب تقدير الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث في البلدان الفقيرة. وأعطت المنظمة مثالا على ذلك فيضانات جنوب السودان، التي انعكست آثارها على نحو 800 ألف شخص.

وأشار التقرير إلى أن «بعض الكوارث المناخية الأكثر تدميرا عام 2021 ضربت الدول الفقيرة التي كانت مساهمتها في التسبب بالتغير المناخي أقل بكثير». وفي منتصف ديسمبر، قدّرت «سويس ري» أكبر شركة إعادة تأمين في العالم أن الكوارث المناخية تسببت هذا العام بأضرار بقيمة 250 مليار دولار. وقالت إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 24% عن العام الماضي، والكلفة التي ترتبت على قطاع التأمين وحده هي رابع أعلى كلفة منذ عام 1970.

أدلة متزايدة

وغرد أحد الباحثين البارزين، د.فريدريك أوتو، في وقت سابق من عام 2021 قائلا إن كل موجة حر تحدث في العالم الآن «أصبحت أكثر احتمالية وأكثر حدة» بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان. وبالنسبة للعواصف والأعاصير، هناك أدلة متزايدة على أن تغير المناخ يؤثر أيضًا على هذه الأحداث.وفي أغسطس نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الجزء الأول من تقرير التقييم السادس.وبخصوص الأعاصير والأعاصير المدارية، قال المؤلفون إن لديهم «ثقة كبيرة» في تكاثر الأدلة على دور البشر في ذلك. وقالت الدراسة إن «نسبة الأعاصير المدارية الشديدة، ومتوسط ذروة سرعات رياح المصاحبة لتلك الأعاصير ستزداد على النطاق العالمي مع زيادة الاحتباس الحراري».

وقالت معدة التقرير الدكتورة «كات كرامر» من مؤسسة كريستيان ايد «هذا تأثير بشري هائل من الواضح أن فقدان منزلك وسبل عيشك وكل شيء وعدم امتلاك الموارد لإعادة البناء يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين أنه على الأقل إذا كان لديك تأمين، فلديك بعض الآليات لإعادة بناء ذلك». ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى زيادة الجهود للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتقليل الآثار المستقبلية المرتبطة بالطقس. كما يطالب التقرير الدبلوماسيين العالميين المعنيين بالمناخ بمساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من خسائر اقتصادية فادحة.

خلافات مالية

وفي محادثات المناخ العالمية في مؤتمر «COP26» في غلاسكو، شهدت قضية تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن الأحداث المتعلقة بالمناخ خلافًا كبيرًا بين البلدان. وأرادت الدول النامية السيولة، بينما قالت الدول الأكثر ثراءً إننا بحاجة إلى مزيد من المحادثات حول هذه المسألة. وقالت نوشرات تشودري، مستشارة العدالة المناخية لمنظمة «كريستيان آيد» في بنغلاديش «على الرغم من أنه كان من الجيد أن نرى قضية الخسائر والأضرار أصبحت قضية رئيسة في مؤتمر COP26، إلا أنه كان من المحبط أن نغادر بدون صندوق تم إنشاؤه، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من خسائر دائمة بسبب تغير المناخ «يجب أن يكون إنشاء هذا الصندوق أولوية عالمية في عام 2022».

