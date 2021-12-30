مصير هالاند يؤرق دورتموند

دوليه

بعدما فرض نفسه أحد أهم نجوم القارة الأوروبية بأهدافه الغزيرة رغم أعوامه الـ21، يقض وضع المهاجم النروجي إرلينغ هالاند مضجع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني المتلهف للإبقاء عليه وسط طمع أندية كبرى بخدماته.

وتعملق النروجي بتسجيله 76 هدفاً في 75 مباراة منذ قدومه الى دورتموند في يناير 2020 من ريد بول سالزبورغ النمسوي. ورغم أنه مرتبط بدورتموند حتى 2024، فهناك إمكانية كبيرة لرحيله في 2022 من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك (80 مليون يورو)، ما يثير مخاوف المدير التنفيذي للنادي هانز-يواكيم فاتسكه الذي يريد معرفة ما يخطط له اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا. وزاد قلق فاتسكه وإدارته بعد الذي صدر عن رايولا في وقت سابق من الشهر الحالي حين أفاد بأن أندية مانشستر سيتي الإنكليزي، ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، والغريم المحلي بايرن ميونيخ قد تكون احدى الوجهات المقبلة لموكله في 2022. وكشف رايولا لاذاعة «سبورت1» الألمانية بان «ثمة فرصة كبيرة ان يغادر إرلينغ» في نهاية الموسم الحالي، وأردف «ربما الصيف المقبل او الصيف الذي يليه». وتابع «يستطيع ان يخطو الخطوة التالية. بايرن، ريال، برشلونة، مانشستر سيتي هي اندية يستطيع الانتقال اليها».

واوضح «كنا ندرك تماماً لدى انتقاله الى دورتموند بأن هذه الخطوة ستأتي». وأكد رايولا بأنه سيجلس مع مسؤولي دورتموند في الاشهر المقبلة للحديث عن هذا الأمر «سندلي بآرائنا حول هذا الموضوع وسيبادلوننا هذا الأمر». بالنسبة لفاتسكه، الأمور واضحة «يجب ألا ننتظر حتى مارس أو أبريل لمعرفة القرار» بحسب ما أفاد مؤخراً، مشدداً «سنتحدث في الأسابيع القليلة المقبلة».

