تشيلويل يجري عملية جراحية

دوليه

تعرض تشلسي، ثالث ترتيب الدوري الإنكليزي، لضربة قاسية لأنه قد يخسر جهود مدافعه الدولي بن تشيلويل حتى نهاية الموسم بعد اضطراره لإجراء عملية جراحية في الركبة، بحسب ما أعلن النادي اللندني أول من أمس.

وتعرض تشيلويل لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته خلال الفوز الكاسح على يوفنتوس الإيطالي 4-0 في 23 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشلسي يمني النفس بأن يتعافى ابن الـ24 عاماً من دون الاضطرار لإجراء عملية جراحية، لكنه اكتشف في النهاية أن لا مفر من ذلك، ما يعني أنه قد يخسر جهود الظهير الأيسر حتى نهاية الموسم.

وقال تشلسي في بيان إنه «بعد إصابة في الركبة في المباراة ضد يوفنتوس، اتخذ القسم الطبي في تشلسي، بالتعاون مع أخصائي الركبة، قراراً بمحاولة إجراء إعادة تأهيل متحفظة». وتابع «لسوء الحظ، لم يتمكن بن من تحقيق تقدم، ولذلك تم اتخاذ القرار بشكل جماعي للمضي قدماً هذا الأسبوع باجراء الجراحة».

وفي ظل إمكانية غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم، قد يحاول تشلسي تعويضه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وتتحدث التقارير عن أن الفرنسي لوكا دينيّ (إيفرتون الإنكليزي) والأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (أياكس الهولندي) من أبرز المرشحين للانتقال الى فريق المدرب الألماني توماس توخل.

وفي ظل غياب تشيلويل، سيكون الإسباني ماركوس ألونسو اللاعب الوحيد من الفريق الأول القادر على شغل مركز الظهير الأيسر، إلا أن بإمكان توخل الاستعانة أيضاً بأي من لاعبي الوسط كالوم هودسون-أودوي، الإسباني ساول نيغيس والأميركي كريستيان بوليسيك رغم أنهم لم يبدو مرتاحين في هذا الدور.

