دنفر هزم غولدن ستايت في ملعبه

دوليه

ألحق دنفر ناغتس بغولدن ستايت ووريرز، متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل حالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الهزيمة الثالثة في ملعبه بالفوز عليه 89-86 أول من أمس.

واستفاد ناغتس على أكمل وجه من معاناة ووريرز في إيجاد طريقه الى السلة لينهي الشوط الأول متقدماً 60-36، لكن ستيفن كوري الذي انتظر حتى آخر 2.08 دقيقة من الربع الثاني ليسجل نقاطه الأولى في اللقاء، انتفض ورفاقه في بداية الربع الثالث بتسجيلهم 17 نقطة مقابل 5 للضيوف ليقلصوا الفارق الى 12 نقطة 53-65.

وبقيادة الكندي أندرو ويغينز العائد الى الفريق بعد خروجه من بروتوكولات فيروس كورونا (21 نقطة مع 8 متابعات)، وكوري الذي سجل 21 من نقاطه الـ23 في الشوط الثاني، قلص ووريرز الفارق الى خمس نقاط قبل 7.20 دقيقة على نهاية اللقاء إثر سلة ثلاثية من كوري.

وبعد ثلاثيتين على التوالي من كوري، بات الفارق نقطتين فقط 82-84 قبل قرابة دقيقتين على النهاية ثم تعادلت الأرقام 84-84 بسلة استعراضية من غاري بايتون جونيور في آخر 1.04 دقيقة، لكن ويل بارتون رد بسلة للضيوف ليعيدهم الى المقدمة 86-84.

وحصل فريق المدرب ستيف كير على فرصتين لإدراك التعادل، لكن الصربي المتألق نيكولا يوكيتش صد محاولة ثلاثية لجوناثان كومينغا، ثم فشل أندريه إيغودالا في محاولة أخرى من خارج القوس في الثانية الأخيرة.

ويدين ناغتس بالفوز الى يوكيتش الذي سجل 22 نقطة مع 18 متابعة و5 تمريرات حاسمة و4 سرقات «ستيل».

وعلى ملعب «تويوتا سنتر»، وضع لوس أنجليس ليكرز حداً لمسلسل هزائمه المتتالية عند خمس مباريات، وذلك بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 132-123.

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، وبوبي بورتيس فريقهما ميلووكي باكس حامل اللقب الى فوزه الرابع توالياً على حساب مضيفه أورلاندو ماجيك 127-110.

وعزز باكس مركزه الثالث في المنطقة الشرقية خلف بروكلين نتس (23 فوزاً و9 هزائم) وشيكاغو بولز (21-10)، وأمام ميامي هيت (22-13) الفائز على واشنطن ويزاردز 119-112.

وفي المباريات الأخرى، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تورونتو رابتورز 114-109 بفضل الكاميروني جويل إمبيد (36 نقطة مع 11 متابعة)، ونيويورك نيكس على مينيسوتا تمبروولفز 96-88، ونيو أوليانز بيليكانز على كليفلاند كافالييرز 108-104، وساكرامنتو كينغز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 117-111.

