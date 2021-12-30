شيكابالا: مسؤولو الزمالك تلاعبوا في عقدي

دوليه

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أنه تم التلاعب في عقده مع القلعة البيضاء.

وكشف شيكابالا عن التلاعب في عقده الذي سبق ووقعه مع اللجنة السابقة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز. وقال شيكابالا عبر حسابه على «فيسبوك»: «طوال مشواري مع نادي الزمالك لم أعتبر نفسي يوما لاعبا محترفا، بل اعتبرت ولا زالت أعتبر نفسي من أبنائه الأوفياء وواحدا من جماهيره المخلصة». وتابع «خلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت الكثير من التنازلات حبا في كيان يعيش بداخلنا». ونوه «منذ فترة قريبة وقعت على بياض مع المسؤولين عن إدارة النادي ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية وذلك بالاتفاق مع عماد عبد العزيز».وشدد «اليوم تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل عماد عبد العزيز عن إدارة النادي وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيا في موقف صادم بالنسبة لي». وختم شيكابالا «لست نادما على حبي وتضحيتي ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة».

من جانبه قال طارق جبريل أمين صندوق الزمالك السابق إن شيكابالا تلقى بعض المعلومات الخطأ بشأن عقده. وأضاف جبريل «شخص قدم معلومات خطأ لشيكابالا وربما مدفوع للخروج بمثل هذا البيان المغلوط».

وتابع «شيكابالا وقع على بياض في بداية المفاوضات في حضور اللواء عماد عبد العزيز ولمصلحة من سيتم التلاعب في عقود شيكابالا؟ تسلمنا نادي الزمالك ووجدنا أن العقود موجودة بالفعل سواء الأرقام صحيحة أو خطأ وفوجئنا بوجود بعض العقود تم الاتفاق عليها بالفعل من بينها عقد شيكابالا ولم نتدخل فيها». وأتم «هناك فرد تلاعب بعقل شيكابالا وقدم له الموضوع بطريقة خطأ ليخرج بهذا البيان».في سياق مختلف أعلن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إلغاء معسكر الفريق في الإمارات الذي كان مقررا في الفترة بين 1 إلى 9 يناير المقبل. وقال أمير إن الشركة المنظمة للدورة الودية بالإمارات قامت بإلغائها بسبب اعتذار بعض الفرق المشاركة عن عدم قدرتها على السفر إلى الإمارات وآخرها أندرلخت البلجيكي.

