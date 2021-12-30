تاريخ «الأبطال» ينحاز لقُطْبَي الكرة المصرية

دوليه

يقف التاريخ في صف الأهلي والزمالك خلال مشوارهما بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي المصري في مجموعة قوية تضم صن داونز الجنوب إفريقي والهلال والمريخ السودانيين بينما سيلعب الزمالك في مجموعة تضم الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو ووساجرادا اسبيرانسا الأنغوليين.

ويملك الأهلي أفضلية تاريخية على أندية المجموعة حيث التقى بصن داونز الجنوب إفريقي في 10 مناسبات حقق الفوز 5 مرات وتعادل في 4 بينما فاز صن داونز مرة واحدة.

كما التقى الأهلي بالهلال السوداني 14 مرة في بطولات أفريقيا حقق الفوز في 7 مباريات مقابل 3 انتصارات للهلال و4 تعادلات.

ولعب الأهلي مع المريخ السوداني 8 مرات في بطولات أفريقيا وحقق الفوز في 5 مباريات وتعادلا مرتين بينما فاز المريخ مرة واحدة.

أما الزمالك فواجه الوداد البيضاوي من قبل في بطولات أفريقيا 3 مرات حقق الفوز مرتين وخسر مباراة وحيدة. ولعب الزمالك من قبل مع بيترو أتلتيكو الأنغولي في بطولات أفريقيا مرتين فقط في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية 2019 وتعادلا في الإسكندرية 1-1 وفاز الزمالك في لواندا 1-0. ولم يلعب الزمالك من قبل فريق اسبيرانسا الأنغولي لتكون أول مواجهة بين الناديين. وخاض الزمالك 10 مباريات مع أندية أنغولا حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر الأبيض مرة وحيدة فقط.

