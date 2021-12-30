انسحاب ديوكوفيتش من كأس رابطة المحترفين

دوليه

أعلن منظمو كأس رابطة محترفي التنس أمس أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً لن يشارك في البطولة المقررة بين الأول والتاسع من يناير في سيدني، ما يزيد الشكوك حول دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم. وقال المنظمون في بيان «المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش انسحب من كأس أي تي بي 2022. سيتولي الآن قيادة المنتخب الصربي اللاعب المصنف 33 عالمياً دوشان لايوفيتش». وأكد المنظمون بذلك صحة ما كشفته صحيفة «بيليتش» الصربية يوم عيد الميلاد أن ديوكوفيتش الذي يرفض الإفصاح عن تلقيه لقاحاً ضد فيروس «كوفيد-19» من عدمه، لن يشارك في البطولة. وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مقربين من النجم الصربي «نوفاك لن يذهب للمشاركة في كأس رابطة لاعبي التنس المحترفين بنسبة 99%. إنه يتدرب هنا (في بلغراد)، لكنه قرّر عدم المشاركة في هذه البطولة». وأوضحت أن ديوكوفيتش (34 عاماً) موجود حالياً في بلغراد حيث يهتم بمؤسسته ويتدرب ويقضي الوقت مع أسرته.وتعتبر مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الحديثة العهد والتي تتنافس فيها المنتخبات الوطنية، بداية للموسم الجديد لفئة الرجال وتحضيراً لبطولة أستراليا المقررة بين 17 و30 يناير.وبانسحابه من كأس الرابطة، يزيد ديوكوفيتش الشك حول مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة حيث يسعى إلى لقبه العاشر بها والرابع تواليا والـ21 في الغراند سلام لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرر.