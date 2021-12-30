منافسة ثلاثية على رئاسة الزمالك

دوليه

أُغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك أول من أمس استعدادا لعقد جمعية عمومية يتم فيها اختيار مجلس يضم رئيسا ونائبا للرئيس مع أمين للصندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن. وكان مرتضى منصور رئيس النادي الحالي أعلن من قبل أن الانتخابات ستجرى على مدى 3 أيام وتحديدا في 20 و21 و22 يناير المقبل لكن الموعد النهائي لم يعلن بعد. وترشح 74 شخصا لخوض الانتخابات القادمة منهم 3 على مقعد الرئيس وهم عمر هريدي، أحمد سليمان، مرتضى منصور. وبمنصب نائب الرئيس يوجد 3 مرشحين أيضا هم هشام نصر، مصطفى هدهود، أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق وفي منصب أمين الصندوق 3 مرشحين هم خالد لطيف، هاني شكري، محمد أحمد حمدي. وفي سباق العضوية فوق السن ترشح 42 شخصا مقابل 23 مرشحا للعضوية تحت السن.