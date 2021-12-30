القادسية لمصالحة جماهيره

محلية

يبحث كاظمة عن انتصار جديد يبقيه في صدارة الدوري الممتاز عندما يواجه التضامن على ستاد صباح السالم، في حين يتطلع القادسية إلى وضع «مشاكله» جانباً وتجاوز الفحيحيل عندما يلتقيه على ستاد محمد الحمد اليوم ضمن الجولة السابعة التي تختتم غداً الجمعة بلقاءي الكويت مع النصر والسالمية مع اليرموك. ويتصدر البرتقالي الترتيب برصيد 14 نقطة، وهو قادم من تعادل ثمين (0-0) مع الكويت أبرز المرشحين للقب، إذ قدم البرتقالي مباراة قوية مع الأبيض في الجولة الماضية وأثبت أن صدارته للمسابقة لم تأت بمحض الصدفة بل عن جدارة واستحقاق.

ويدرك مدرب كاظمة البوسني داركو نيستروفيتش أهمية حصد النقاط في كل جولة إن أراد البقاء في القمة، فالفارق مع الأندية المطاردة لا يزال قليلاً وأي تعثر سيجبره على التنازل عن الصدارة، فالكويت يأتي ثانياً برصيد 13 نقطة، والقادسية ثالثا مع 12 نقطة، والسالمية رابعا مع 11 نقاط.

ولن تكون مهمة كاظمة سهلة أمام التضامن رغم أن الأخير يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، فالتضامن الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين مثل يوسف العنيزان ومشعل الشمري والمحترفين فيسو بلاكا وأليسون هوي قدم مستويات جيدة في الجولات الماضية، إذ تعادل مع السالمية 2 – 2 وخسر بصعوبة أمام القادسية 2 – 3، وفاز على اليرموك 2 - 1، قبل الخسارة في الجولة الماضية 1 – 3 أمام الفحيحيل.

ومنطقياً يبقى كاظمة الأقرب للفوز في ظل ما تزخر به صفوف الفريق من لاعبين شباب أثبتوا حضورهم مع النادي والمنتخب الوطني ويبرز منهم المهاجمان شبيب الخالدي وبندر بورسلي إلى جانب المحترف الأردني المتألق أحمد عرسان ولاعبي الوسط حمد حربي ورضا هاني.

وفي المباراة الثانية، يأمل القادسية في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الانتكاسة الأخيرة في بطولة الدوري التي تلت الخسارة 0 – 1 في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير أمام الكويت البطل. وتعرض الأصفر للخسارة 2 - 3 في الجولة الماضية أمام السالمية، كما خسر الفريق جهود حارسه خالد الرشيدي الذي تعرض للطرد المباشر في اللقاء ذاته، فيما لم يقدم القادسية إلى الآن المستوى الذي يؤهله للمنافسة بقوة على اللقب.

ورغم النتائج المخيبة إلا أن المدرب الجزائري خير الدين مضوي لايزال يحظى بثقة إدارة النادي، لكن المدرب يدرك أن اي تعثر جديد ربما يؤذي مسيرته مع الأصفر المطالب بتعديل المسار واستعادة ثقة جماهيره فيه.

ورغم تراجع مستواه وأخطائه الكارثية إلا أن المدافع الألباني لورنس تراشي يبقى ضمن الخيارات الأساسية لمضوي إلى جانب العراقي علي فايز وراشد الدوسري ويوسف الحقان المطالب بتعويض غياب خالد إبراهيم الذي يعاني من الإصابة.

وسيكون خط الوسط الذي يضم فهد الأنصاري وأحمد الظفيري ومحمد خليل مطالب ببذل أقصى جهد لتخفيف الضغط عن الدفاع ودعم الجبهة الهجومية التي يقودها أحمد الرياحي والجامايكي روماريو، ويبقى عيد الرشيدي وبدر المطوع أهم عنصرين في صفوف الفريق لكن مضوي لم يحسن استثمارهما بالشكل الأمثل إلى الآن. في المقابل سيسعى الفحيحيل «السابع برصيد 5 نقاط» إلى إثبات نفسه بين الكبار وهو قادم من انتصار كبير على التضامن، فيما يمتلك مدربه الوطني ظاهر العدواني جميع التفاصيل عن منافسيه ولديه عدد كاف من اللاعبين القادرين على الصمود بوجه القادسية، إذ يبرز في صفوف الفحيحيل المدافع السوري عبدالله الشامي والبرازيلي واليسون مايا ومحمد نعيم، فيما سيكون العاجي سيدرك هنري الورقة الرابحة في خط المقدمة.

