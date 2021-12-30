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6 ميداليات عربية لـ «سيدات الأثقال»


حققت لاعبات منتخب رفع الاثقال أول من أمس ست ميداليات ضمن منافسات البطولة العربية المقامة في مدينة اربيل العراقية. وأفاد رئيس الاتحاد الكويتي للعبة طلال الجسار ان اللاعبة سارة الهندي حققت 3 ميداليات فضية في فئة 59 كيلوغراما، فيما احرزت قماشة المنديل (فئة 59 كيلوغراما) 3 ميداليات برونزية. واشاد الجسار بالانجاز الذي حققته اللاعبتان ضمن منافسات البطولة مشيرا الى ان امام ابطال الكويت مشواراً طويلاً لنيل اكبر عدد من الميداليات. يذكر ان اتحاد رفع الأثقال أعلن في شهر سبتمبر عام 2019 تشكيل واعتماد أول منتخب خاص للسيدات في تاريخ اللعبة يجمع أكثر من 20 لاعبة بهدف المشاركات القارية والدولية.


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