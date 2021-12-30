مدير مُتحف قطر الأولمبي معجب بمقتنيات البلوشي

محلية

زار مدير متحف قطر الاولمبي رئيس النادي الاهلي القطري عبدالله الملا أول من أمس متحف المؤرخ حسين البلوشي بمنطقة عبدالله المبارك ، حيث رحب البلوشي بضيفه القطري كثيرا وقدم نبذة عامة له عن المتحف ومقتنياته المحلية والعربية القارية والعالمية.فيما أعرب الملا عن سعادته بزيارة متحف البلوشي وإعجابه بالقطع الكروية المختلفة التي يحتويها، مشيراً الى حرصه دوما على زيارة المتاحف الكروية في جميع الدول العربية والعالمية، مضيفا: «زيارتي اليوم كانت لمتحف البلوشي وهو المتحف الذي قدم الكم التاريخي من المقتنيات الكروية التي تسرد تاريخ الكرة الكويتية».وقدم البلوشي شكره إلى عبدالله الملا الذي أعجب ببعض المقتنيات العالمية، وقال البلوشي إنها ستكون في خدمة المتحف القطري على هامش بطولة كأس العالم 2022.