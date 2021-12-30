المقاولون أقال مدربه

دوليه

أقال نادي المقاولون العرب المدير الفني للفريق الأول عماد النحاس في ظل تراجع النتائج في الدوري المصري الممتاز. وتولى النحاس قيادة المقاولون قبل أكثر من 3 سنوات لكن الموسم الحالي شهد تراجعا واضحا في النتائج لتقرر الإدارة إقالته.

وقاد النحاس المقاولون في 108 مباريات بجميع البطولات بواقع 41 انتصارا و38 هزيمة والتعادل 29 مرة. ويحتل المقاولون المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط فقط من 8 مباريات حيث فاز مرة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مرات ليبقى على بعد نقطة واحدة من أول مراكز الهبوط. وأصبح عماد النحاس رابع مدرب يرحل عن فريقه بالدوري المصري هذا الموسم حيث رحل قبله طلعت يوسف عن تدريب الإسماعيلي وجرى تعيين الأرجنتيني خوان براون بدلا منه. كما رحل علاء نوح عن إيسترن كومباني وتم تعويضه بعلاء عبد العال بجانب رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب طلائع الجيش وتولي أحمد عبد العزيز المسؤولية بدلا منه.ويفاضل المقاولون بين الثلاثي طارق العشري ومختار مختار وطلعت يوسف لتولي أحدهم المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

