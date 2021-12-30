حتى نتجنب ربيعاً آخر!

آراء

لم تكن مجرد قارئة محترفة أو خبيرة في قراءة علم التنبؤ بالمستقبل أو «التارو» بقدر ما كانت الفلكية «بسنت» في برنامج «الحكاية» بقناة «إم.بي.سي» تحذر بتفاؤل من هبوب رياح عاتية لـ«ربيع آخر»، بالتحديد على المنطقة.

ويبدو أن الفلك ربما ولأول مرة يلتقي مع التحليلات السياسية للواقع الإقليمي ومدى ارتباطه بعالمية التأثير والتأثر، بمحاكاة الحوارات المزدوجة والمناكفات قليلة الحيلة.

إنه الإقليم المرادف للوطن، أو الوطن المُفتت إلى أقاليم، ذلك ما يدعي علماء الديموقراطية في الغرب أهميته القصوى عندما يكون شكل الحكم ليس نهائيًا وأنه يمثل هاجساً مُلحاً من أجل إحكام السيطرة على شعب، أو تضييق الخناق على إقليم.

التحذير الفلكي كان واضحًا، لكن التحذير الاستباقي بات أكثر وضوحًا، صحيح أنه بعد عشر سنوات من الهدوء النسبي في دول لم تبلع الطعم مثل الخليج ومصر، وصحيح أنه الكمال لله وحده وأن البدائل المتاحة ليست كاملة الأوصاف مثلما يدعي البعض ويأمل، لكن ولأن الكمال لله وحده، وأن كل أمة أدرى بشعابها، فإن التشدق بالديموقراطيات الوافدة، والتحلي بالحريات البديلة، والتصادم مع موروث الأصل والفروع، والجذور وشعيراتها الدموية الدقيقة، كل ذلك يأتي لاقتلاع أمم من أراضيها، وشعوب من أحلامها، وبلاد من وديانها وأنهارها وأمانها واستقرارها وأسمى مراميها.

الحذر كل الحذر أن يأتي عام 2022 برياح فائقة التعدي على ثوابتنا، والخوف كل الخوف أن الأجيال التي تحورت باسم تكنولوجيا التواصل الرقمي، وليس من خلال التواصل مع عادات وتقاليد العائلة، قد تُقدم على حركات احتجاجية تبدأ من شاشة بحجم الكف، وتنتهي إلى بحور للدماء في شوارع حياتنا العربية الخلفية، الخوف كل الخوف أن يكون الاستماع للإعلام الحقيقي لا الافتراضي، وللتعليم عن قرب، وليس عن بُعد، وللتوجيه بحميمية الأهل والأقارب، وليس بهشاشة الصداقات المارقة، كل ذلك يدفعنا إلى وضع الجرس في رقبة القط مرة أخرى، وإلى التأكد من أن الحصان مازال أمام العربة وليس خلفها، حتى لا يخدعنا الغرب، ويدخل تحت آباطنا متحور سياسي جديد و«بايدن» مازال مختبئًا تحت عباءات المناخ غير المواتي والاصطفافات المتأرجحة داخل حزبه الديموقراطي المتردد.

ربما تكون البطولات السياسية القادمة من بعيد البعيد حاملة لرايات السلام، لكنها تنشد الحرب، وربما تتحول الخلافات الأيديولوجية ومعادلات مصالح اللحظة تفرض على «بايدن» نفسه حالة تحالف لا تدخل تحت فراش أحلامنا، بقدر ما تحاول أن تقربه أدبيات هذه الأحلام، وضرب أصحابها الأبرياء في مقتل.

عام 2022 بقدر ما هو خاضع للتنجيم عبر «التارو» والفلك وارتباطه بالأبراج الإنسانية، وتواريخ الميلاد، وصفات الكواكب، فهو رأي سياسي له اعتبار، اجتهاد فكري لابد أن نحسب له ألف حساب، وأبوية نادرة من أصحاب رسالة لدغوا بها عن طريق «الربيع العربي» أكثر مما جاء إليهم بالمن والسلوى، فزلزل الاستقرار من فوق روابيهم أكثر مما أفاض عليهم بالخير والنعم و«العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» مثلما حدث قبل عشر سنوات.

لقد تعلمنا الدرس القاسي، وفهمنا أنه لا يحك جلدك مثل ظفرك، وأن وحدة المجتمع من وحدة الأمة، وأمن الوطن جزء لا يتجزأ من أمانة التعاطي مع ضمير يحكم، وإيمان يفرض مناسكه، وخلان يبيحون المحظورات وكأنها محض ضرورات، هذه هي «الدربكة» التي تسبق ارتكاب المعاصي، وتلك الفوضى التي قد تتمهل لكي تضرب بيد من حديد من أجل أن يكون للخطايا فتاواها وضحاياها، لذا لابد من كبح جماحها، وتطويق المجتمعات العربية التي نهضت بقوة خلال السنوات العشر الماضية بمواسم أكثر ريعانًا من مجرد «ربيع».

كل ذلك يدفعنا إلى التفكير بصوت مسموع، تلتقي فيه أفكار شبابنا مع ثوابت أمتهم، وعيون أولياء أمورهم مع سلوكيات رعاة الوطن، وليكن شعارنا في مطلع ذلك العام الملتبس، لا تشرذم ولا انكفاء، لا قسمة على اعتبارات أو شعارات فضفاضة، ولا انصياع لخفافيش ظلام سوف ترعى بنشاط منقطع النظير على أدوات تواصل، أو على جسور لحرق المراحل، أو من جهة غير معلومة، لكنها محترفة في التعامل مع «هاشتاغات» ملغومة، وصولجانات مرسومة، ومؤامرات مكتومة، وكان الله تعالى في عون بلادنا، وكل عام وأنتم بخير.

