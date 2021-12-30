الجاهل لا يُراجع ولا يُغَيِّر

آراء

كل الذين كتبوا عن مشروع نهضوي أو خطوات اصلاحية تغييرية أو بناء شخصية ثقافية عربية أو عربية اسلامية وصلوا الى نتيجة واحدة مؤداها استحالة تحقيق ذلك من قبل نظام حكم جاهل يقوده حاكم جاهل يسوس حياة الشعوب والمجتمعات، كل حياتهم، دون رقيب أو حسيب.

فالحاكم الجاهل لا يملك العقلانية أو الحكمة أو الضمير اليقظ المحاسب الواعي ولا يملك الكثير من القيم الروحية والنفسية والسلوكية من أجل ممارسة حكم بشكل يؤدي الى بناء وانجاح ما كتب عنه أولئك الكتاب المفكرون الاصلاحيون.

للذين سيعتقدون أن ذلك ينطبق فقط على حالة الأمة العربية نحيلهم الى ما واجهته أميركا من توترات وتراجعات ديموقراطية وما أخذته من قرارات تنم على الجهل والتخلف، وذلك ابان ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

الفرق الأساسي هو أن النظام الديموقراطي الأميركي يجعل ظاهرة الجهل وتداعياتها ظاهرة مؤقتة خاضعة لنتائج انتخابات دورية، بينما تقوم أنظمة التسلط في بلاد العرب بترسيخها واستمراريتها لسنين طويلة.

نخوض في موضوع قوة تأثير جهالة الحكم بمناسبة انتهاء سنة وبداية سنة جديدة. ذلك أن الجاهل لن تخوله قدراته العلمية والفكرية والقيمية على التعلم مما ارتكب من أخطاء وخطايا ابان السنة الماضية المنتهية حين يحاول أخذ الدروس والعبر، ولا تمده بالشجاعة والحكمة والارادة لقطع الوعود على نفسه لتغيير منهجيات ومنطلقات حكم بلاده، وذلك في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

من هنا لن تشهد الأيام القليلة القادمة دموع الندم وتواضع تعلم دروس الحياة، ولا مشاعر الفرح بمجيئ أيام أجمل وأصفى. ومن هنا أيضاً دعنا من جدلية وثرثرة التشاؤم والتفاؤل التي تلوكها الألسن عند نهاية كل عام وبداية كل عام آخر.

القضية هي في شلل ارادة التعلم والفهم والفعل من قبل أغلب أدوات الحكم في بلاد العرب. ولذلك لا توجد بوادر، محض بوادر، على أن أنظمة الحكم العربية، مجتمعة ومتعاونة ومتناغمة، ستنظر، على سبيل المثال، في الهجمة الصهيونية مترامية الأطراف لاختراق كل مجتمع عربي، دون استنثاء، على مستويات التحكم بالاقتصاد والقرار السياسي والمسموح والممنوع في الثقافة والدين والاعلام، ولاختراقه وادارته على المستوى الأمني والمخابراتي.

وهي لن تفغل شيئاً، حتى ولا مناقشة الأمر، تجاه الحرائق الهائلة التي تحرق الأخضر واليابس في كل بلاد العرب، والتي لن تطفئها المحاولات البائسة المضحكة من قبل هذا القطر العربي أو ذاك. وستترك شعوب سوريا وليبيا والسودان واليمن ولبنان وفلسطين على سبيل المثال، تواجه الأخطار والأهوال والتفكك وحدها. ولن تنفخ الروح في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والتجمعات الخليجية والمغاربية. ولن يجرؤ أحد على الكلام عن رجوع الاستعمار، بألف شكل وشكل، الى أرض العرب. ولن ينتبه أحد الى خطر ضياع هوية العروبة والوجود العربي في الخليج العربي من جراء تعاظم هجرة غير العرب وتجنيسهم المتعاظم وتثبيتهم لادارة الاقتصاد والأمن على الأخص.

هل في المجتمعات العربية المدنية من امكانيات علم وفهم وتعاضد وتكتل قومي لمعادلة ذلك البؤس الرسمي؟ هل فيهم القدرة ولديهم الحرية لمراجعة أخطاء وخطايا السنة المنتهية، بل السنوات المنتهية، والانتقال الى سنة جديدة بروح جديدة وعلم نافع وعزل لكل قوى الانتهازية والعبودية المشتراة فيها؟ الجواب كبير ومتشعب ومبثوث في كل مكان ينتظره فعل، فعل وليس ثرثرة مملة. كل عام وأنتم...

