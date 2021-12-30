حمد روح الدين.. فكر وثقافة

آراء

«تكليف لا تشريف» ذلك المنصب الذي صادف أهله، وذلك الاختيار الموفق الذي ينم عن فحص وتمحيص من اجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فجزيل الشكر لسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء على نجاحه ودقته في الفرز وحسن الاختيار، فحُسن الاختيار ومعرفة القدرات والإمكانيات هو ما يُمكِّن من إسناد الأعمال لمن يُجيد تنفيذها وبالتالي المساعدة في زيادة معدلات الكفاءة والفعالية والذي بدوره يُعزّز من فرص النجاح وتحقيق ما نصبو اليه.

إن اختيار وزير الاعلام والثقافة الشاب المثقف حمد روح الدين لهذا المنصب اعطى املا وروحا في اعادة ترتيب البيت الاعلامي والثقافي الذي يتعطش الى القرارات الجريئة التي تعيد اعلامنا الكويتي الى سابق عهده والى التعليمات السديدة التي تعيد مؤسساتنا الثقافية باصداراتها ومطبوعاتها درة الثقافة وعروس المكتبات في كل انحاء العالم ودعم الابداع الفكري والفني والاهتمام بالنشر.

ومما لاشك فيه ان الانفتاح الثقافي والاعلامي يتطلب ان يكون اعلامنا المصدر الأول للتثقيف والاخبار والترفيه المرئي مع الحفاظ على الهوية الكويتية بأعلى المستويات الحرفية والمهنية وهو الشعار الحقيقي الذي يجب أن يُرفع في المرحلة المقبلة، فالعالم يتجه نحو نهضة اعلامية كبيرة تحتاج منا ان نجعل جل اهدافنا هو السعي الحثيث لازدهار الكويت ثقافيا واعلاميا.

لذا فعلى إعلامنا أن يسعى إلى وضع منهج جديد يكفل حرية التعبير المستمدة من الدستور والسياسة العامة للدولة وذلك لاخذ المكانة اللائقة والدور الرائد بين وسائل الاعلام العربية المميزة، كما أنه يجب تطوير الإعلام بكل أجهزته المرئية والمسموعة والمقروءة ليتلائم العمل الثقافي مع الإعلامي بشكل يخلق التكامل ويحقق المصالح العليا للبلاد وكسب معركة المصداقية والصدق، وتقديم المعلومات والتحليلات الحقيقية التي تسهم في دعم ثقة المواطن بإعلامه وثقافته وانتمائه، كما يجب تطوير عناصر التخطيط سواء كانت موارد بشرية أو موارد مالية أو إجراءات وآلياتها التنفيذية والتشغيلية بما يناسب تطلعات الوزارة المستقبلية، والقدرة على استعمال الآلة الاعلامية كوسيط لتوليد شعور الوطنية والانتماء الوطني وكأداة لمحاربة الفكر الضال ومحفز للتعريف بالثقافات المختلفة.

خالص التهاني والتبريكات لهذه الثقة الغالية وأعانكم الله معالي الوزير على هذه المسؤولية وانتم أهل وأقدر عليها متمنين لكويتنا الحبيبة مزيدا من التقدم والازدهار والمنعة والسؤدد في ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الامين.

