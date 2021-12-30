الإدارة المدرسية لنمو اقتصاد المعرفة

آراء

ان استثمار ادارة المعرفة يشكل أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت في بادئ الأمر كمدخل جديد لدراسة وفهم أعمال المؤسسة التعليمية، وسرعان ما تحولت الى ممارسة عملية تسهم بشكل كبير في زيادة اقتصاد المعرفة، وتعد أكثر ملاءمة للتغييرات المسارعة في مجال التعليم المؤسسي، وقد تعاظم دورها بعد أن أدرك أن بناء الميزة التنافسية في العملية التعليمية وادامتها يعتمد أساسا على الموجودات الفكرية، وتحديدا على الأصول المعرفية والاستثمار في جوانبها لذا يعزز من الابداع والابتكار بشكل مستمر، سواء على صعيد المنتج أو على صعيد العملية التعليمية، والذي يعد هو الآخر أحد مقومات تعاظم تلك الميزة لأطول فترة ممكنة لكن هذه المعرفة بمفردها ليست ذات نفع ولابد من فعل للادارة التي حولها يؤدي الى تحقيق التنافس.

فالمعرفة التي تشمل المعلومات بمصادرها سواء الداخلية أو الخارجية لا تعني شيئا من دون تلك العمليات التي تغنيها وتمكن من الوصول اليها والمشاركة فيها وتخزينها وتوزيعها وكيفية حفاظها واسترجاعها بقصد التطبيق أو اعادة الاستخدام.

وفي هذا الصدد، لابد من الاشارة الى أن المعرفة اذا ما أخذت كما هي تكون مجردة عن القيمة، لذا فانها تحتاج الى اعادة اغنائها كي تصبح قابلة للتطبيق في ميدان جديد قبل تطبيقها لتوليد القيمة التعليمية.

ان عمليات استثمار ادارة المعرفة تعمل بشكل تتابعي وتكاملي فكل منها تعتمد على سابقتها وتدعم العملية التي تليها لذا دأب أغلب الباحثين على رسم هذه العمليات على شكل حلقة وقد اختلف الباحثون والمنظرون في حقل استثمار ادارة المعرفة في عدد وترتيب مسميات هذه العمليات، وان كان أغلبهم أشار الى العمليات الجوهرية، وهي تشخيص المعرفة، وتحديد أهداف المعرفة وتوليد المعرفة وتخزينها وتوزيعها ثم تطبيقها في المؤسسات التعليمية بمختلفها.

ومن جانب آخر، تقع على مدير ادارة المعرفة واستثمارها معالجة القضايا والتحديات الصعبة المرتبطة بالعمليات عبر الأقسام والمنظمة ككل، وهو المسؤول عن تهيئة البنية التحتية الملائمة في مجال التقنيات والبرمجيات التكنولوجية ويكون دورها هنا تنسيقيا لأن البنية التحتية للتكنولوجيا اللازمة لادارة المعرفة واستثمارها تقع خارج سلطة مدير ادارة المعرفة.

واليكم مجموعة من أدوار مدير ادارة المعرفة التعليمية لتنمية اقتصاد المعرفة.

1 - المستوى المتفاعل لمراقبة أنشطة ادارة المعرفة عند المستويات المتفاعلة لفريق العمل والفرق وجماعات الممارسة والمنظمة ككل والمشاركة بمعرفتهم وتبادل الأفكار ووجهات النظر بينهم بطريقة منتظمة ومستمرة.

2- عملية تطوير وتوسيع وتنسيق عمليات ادارة المعرفة واستثمارها في المؤسسة التعليمية.

3- تطوير القابليات لتسهيل تطوير وتفعيل الكفاءات الموجودة وابتكار الجديد منها. كذلك ابتكار القابليات المصممة لتوفير ميزة تنافسية حيث ان هذه الكفاءات هي والقابليات هي مجاميع معقدة من المهارات والمعرفة كما نراها في تطوير منهج جديد أو استيعاب تكنولوجيا جديدة تكون قابلة للمحاكاة ويتضمن تطوير القابليات اعادة التصميم الجذري لعمليات الأعمال الجوهرية.

4 - التكنولوجيا لتقييم التكنولوجيا الملائمة للمؤسسة التعليمية، والفرص التي ربما تبتكرها، والمساعدة في تقرير متى يتم تبنيها وكيفية تنفيذها ويهتم مدير المعرفة أيضا بتصميم تكنولوجيا المعلومات التي تدعم البنية التحتية لادارة المعرفة وكيفية استثمارها في تنمية اقتصاد المعرفة.

5 - تطوير رأس المال البشري من خلال ادارة برامج التعلم والتعليم عن بعد والتدريب في المؤسسة التعليمية ومبادرات تطويرها وانشاء مراكز التعلم الداخلي والصفي ويهتم بتصميم وتنفيذ أنظمة الحوافز وتقييم الأداء المنسجمة مع أهداف ادارة المعرفة وكيفية توظيفها لنمو اقتصاد المعرفة.

