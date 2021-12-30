ولي العهد: أمامكم مسؤوليات.. اعملوا فريقاً واحداً

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء كما قدم لسموه الوزراء حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، د. محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. علي فهد المضف وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، د. حمد أحمد روح الدين وزيرا للاعلام والثقافة، د. خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة، عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة، مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني، محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الامة.

حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. وقد وجه سمو ولي العهد كلمة سامية هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم سمو الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.. الأخت والاخوة الوزراء: يسرنِي أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها متمنِين لكم كل التوفيق والسداد ومقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء السابقون من جهود مخلصة لدى أداء مسؤولياتهم..إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد. وإننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد.

والقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة قال فيها: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أختي واخواني أعضاء مجلس الوزراء يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد. وإلى سموكم الكريم على الثقة الغالية التي حملتمونا إياها نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على تحمل المسؤولية وأعبائها وترجمة كل التوجيهات السامية. لقد تشرفت يوم أمس بلقاء سيدي صاحب السمو أمير البلاد واستمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب بتسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين، واليوم استمعنا بكل اهتمام أنا وأختي وإخواني أعضاء مجلس الوزراء للكلمات السامية التي تفضلتم بها وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة إن شاء الله.

نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموكم مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموكم سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع(..)، نعاهد الله ثم نعاهدكم أن نبذل أقصى جهد ممكن وأكبر طاقة لتنفيذ وترجمة كل هذه التوجيهات من صاحب السمو الأمير وسموكم الكريم نسأل الله العلي القدير أن يعيننا في تنفيذ وترجمة هذه التوجيهات وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وفي ظل قيادة صاحب السمو وسموكم الكريم.وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

المنصور: تضافر الجهود

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور: نتمنى أن نكون عند حسن ظن القيادة ونتعاون جميعا من أجل خدمة الكويت، مشيرا إلى وجود الكثير من الملفات التي تتطلب تضافر الجهود.

وأعرب المنصور عن شكره وامتنانه للقيادة السياسية التي منحته الثقة واختارته مجددا لتولي حقيبة الداخلية.

الجلاوي: تطوير التعاون بين السلطتين

أعرب وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية على اختياره في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأكد الجلاوي في تصريح صحافي بعد تأديته القسم الحرص على مضاعفة الجهد لتطوير أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة وتكملة المشاريع التنموية في وزارة العدل وتعزيز الاهداف التي أنشئت من أجلها هيئة النزاهة في مكافحة الفساد والمفسدين طبقا لتوجيهات الحكومة بهذا الشأن.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

ودعا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية وأن يكون على قدر المسؤولية في خدمة الكويت ومواطنيها.

حمد الجابر: تحقيق عناوين المرحلة ورهاناتها

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر عن خالص شكره وجزيل تقديره ووافر امتنانه لمقام صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على تجديد ثقتهم الغالية به.

وقال الجابر في بيان صحافي لوزارة الدفاع امس الأربعاء إن هذه الثقة وسام فخر وأمانة تكليف بمسؤولية جسيمة سائلا المولى عز وجل أن يعينه على حملها ويوفقه للعمل بواجباتها العظيمة.

وتقدم بالشكر للوزراء السابقين الذين أبلوا البلاء الحسن وبذلوا قصارى جهدهم فكانوا حقا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومثالا يحتذى في عملهم وتعاونهم وإخلاصهم وعطائهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي في مختلف المواقع والمناصب والمسؤوليات.

وهنأ الجابر الوزراء الجدد على نيلهم الثقة الغالية من القيادة السياسية متطلعا الى العمل بروح الفريق الواحد في تناغمه وانسجامه تحقيقا لعناوين المرحلة ورهاناتها تحت قيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وشدد على استثمار كل القدرات وتسخير مختلف الإمكانيات لخدمة بلدنا الحبيب وتحقيق تطلعات وآمال شعبه الوفي بالمزيد من المكتسبات والإنجازات ومد جسور التواصل والتعاون مع أعضاء مجلس الأمة إعلاء لمصالح الوطن العليا وترسيخا لمبادئ العدل والمساواة بين الجميع وبذلا لكل ما من شأنه الحفاظ على المكتسبات الدستورية وصون حرمة المال العام من أي تجاوزات أو هدر.

