الشريعان: لا عودة لقيود النشاط الاقتصادي

وطن النهار

أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي المحلي، ستكون اولوية لوزارته وذلك ضمن اولويات اخرى لا تقل اهمية.

وأضاف ان الحكومة لطالما سعت لتعزيز دور القطاع الخاص، والذي يعمل في منظومة ذاتية مرتفعة المعايير، وسيكون من السهل رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز التحول من القطاع العام الى الخاص بوجه عام.

القيود مستبعدة

وبشأن التعامل مع تحديات جائحة كورونا، قال الشريعان ان «الجائحة تتخذ تطورات وتحورات عدة ولم يزل العالم امام منعطف حالي، لكن المطمئن في الكويت هو استقرار الحالة، ونشعر بوجود حاجة للتعاطي مع بعض الاجراءات الاحترازية، ونستبعد العودة للقيود على الأنشطة التجارية او الصناعية». وأفاد بأن الدولة مهتمة منذ بدء الجائحة بالتركيز على دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة الآثار والتداعيات الناشئة عن الجائحة، مؤكدا ان «الأوضاع في الكويت مطمئنة حيال التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة على مختلف المستويات». وبشأن تأثر سلاسل الامداد قال الشريعان ان «مخزون الدولة الاستراتيجي مطمئن، وميزانية الدولة في مراحل مطمئنة ايضا».

المناطق المستقلة صناعياً

وأضاف الشريعان في لقاء لـ «العربية» ان «لدينا الكثير من الملفات الاقتصادية التي ستأخذ وقتا من الترتيب، مع الجهات المختلفة بالدولة ومن بينها المناطق المستقلة صناعيا، وسيكون هناك دعم لهذا الملف حتى يتحقق التطور المنشود في هذا القطاع وحل العقبات التي ربما تكون تعرقل النمو فيه». وقال ان «ملف الصناعة سينال اهتماما بالغا وستكون هناك لفتة حكومية للمناطق الصناعية المستقلة، مشدداً على اهمية المدن الصناعية في تعزيز قيمة الناتج المحلي للبلاد.

ولم يفصح الشريعان خلال اللقاء عن الملفات الصناعية الأخرى الماثلة، لكنه المح الى «أهمية النظر بشكل جدي في اي عقبات تواجهها المنشآت الصناعية، في مختلف الجوانب لا سيما على صعيد منح الأراضي لبعض قطاعات الصناعات المتقدمة. وعلى مستوى القطاع المالي، اشار وزير التجارة والصناعة الكويتي الى «مسؤولية وزارة التجارة عن 13 هيئة وجهة من بينها هيئة اسواق المال، وبالتالي سيكون العمل على تعزيز حوكمة الشركات، ورفع مستوى الشفافية لديها، وكذلك دعم كل ما من شأنه تعزيز عمل القطاع الخاص في مناخ اقتصادي ومالي ايجابي، والذي سوف ينعكس على اداء سوق المال». وعبر الشريعان عن تقديره لثقة القيادة لاختياره لتولي وزارة التجارة والصناعة للمرحلة المقبلة، مؤكداً ان عمل الوزارة «سيكون في اطار من التعاون من اجل خدمة الكويت، وبذل الجهود للنهوض بملفات اقتصادية، وأولويات عدة من ابرزها ملف هيئة الصناعة.

