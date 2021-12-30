وزير النفط: زيادة الطاقة الكهربائية في مقدمة أولوياتنا

وطن النهار

تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس بأسمى آيات الامتنان والاعتزاز لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الثقة الغالية بتكليفه لتولي حقيبتي النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، معاهداً ببذل كل الجهود لتحمل المسؤوليات والعمل بتفانٍ واخلاص لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق العطاء والنماء والعزة والرخاء للوطن الغالي.

وتقدم الفارس لجميع منتسبي وزارة التعليم العالي بالشكر الجزيل لتعاونهم خلال فترة توليه لحقيبة الوزارة داعياً لهم التوفيق والنجاح واستكمال مسيرة العطاء والانجاز لخدمة وطننا العزيز الكويت.

وأشاد الفارس بعمل وانجازات جميع منتسبي وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة خلال الفترة السابقة، متقدماً لهم بكل فخر واعتزاز بالشكر والعرفان على ما بذلوه من جهد وعطاء، سائلاً الله ان يستمر هذا العمل والتعاون والتفاني لتحقيق الرفعة والازدهار لوطننا وأهله بأيدي المخلصين من ابناء هذا الوطن للمساهمة معا في التنمية والمشاركة يداً بيد في نهضة الوطن وتعزيز خطة الكويت 2035.

وأشار الفارس في تصريح صحافي بعد القسم على اهم الاولويات التي تستوجب الاهتمام خلال المرحلة المقبلة خاصة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتي تأتي في مقدمتها زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الاضرار بالبيئة ومواردها بما يكفل تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة ومطابقتها لخطة الدولة التنموية خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة ما اصبح بذل الجهود نحو استخدام الطاقة المتجددة والمستدامة امرا حتمياً لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاهداف البيئية.

ولفت الفارس الى اهمية تكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع المستقبلية في مجال محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لكون الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء من المحطات الصديقة للبيئة لنصل الى ما يقارب 15 في المئة من الطلب على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2030 ما سيسهم بلا شك في دعم وتعزيز الخدمات المقدمة وفق اسس اقتصادية تماشياً مع رؤية كويت جديدة 2035.

