رنا الفارس: ماضون في التحول الرقمي والإصلاح

وطن النهار

أعربت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس عن اعتزازها بالثقة السامية التي منحها اياها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لتولي حقيبتي وزارة الدولة لشؤون البلدية ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة ان هذا التكليف الوطني هو امانة غالية نسأل الله سبحانه ان يعيننا عليها، وسنحرص باذن الله على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بضرورة الاستمرار في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والعمل نحو الاصلاح والتطوير لكل ما يخدم الوطن والمواطنين. و قالت الوزيرة د.الفارس في تصريح صحافي عقب ادائها للقسم الدستوري بعد المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد وتكليفها بحقيبتي «البلدية» و«الاتصالات»: انها امانة غالية ومهمة وطنية اسأل الله ان يوفقني بها لتحقيق رؤى القيادة السياسية وطموحات الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة من خلال مواصلة العمل يداً بيد مع اخواني في السلطة التشريعية والتنفيذية، والحرص على استكمال الخطط والتطلعات نحو تطبيق التنمية وتعزيز الاصلاح خاصة على مستوى السير نحو رؤية الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بتصنيف الكويت في المؤشرات الاقليمية والعالمية علاوة على الدفع بوزارة الدولة لشؤون البلدية في السعي نحو التطوير والارتقاء بجميع الخدمات الموجهة للمواطنين، ورسم الصورة الحضارية للكويت على الصعيد العمراني والخدمي. ووجهت الوزيرة الفارس شكرها لجميع العاملين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري على جهودهم خلال العامين اللذين قضتهما كوزيرة للأشغال، مشيدة بمساعيهم نحو العمل والاجتهاد في ظل تحديات كبيرة وفي ظروف صعبة اثبتوا خلالها مثابرتهم ومسارعة الوقت نحو الانجاز والاصلاح.