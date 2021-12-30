ولي العهد: واصلوا الإصلاح وادفعوا التنمية

الأولى

شدد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في كلمة وجهها لأعضاء الحكومة الجديدة بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه في قصر بيان أمس على العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد.

وقال سموه: «يسرني أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها متمنِين لكم كل التوفيق والسداد ومقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء السابقون من جهود مخلصة لدى أداء مسؤولياتهم».

واضاف سموه: «إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد».

وقال: «إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به، سائلين المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد».

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو امير البلاد والى سمو ولي العهد على الثقة الغالية التي حملوه إياها سائلا العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية وأعبائها وترجمة كل التوجيهات السامية.

وقال: «لقد تشرفت بلقاء صاحب السمو أمير البلاد واستمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب بتسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين.. واليوم استمعنا بكل اهتمام انا وأعضاء مجلس الوزراء للكلمات السامية التي تفضلتم بها وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة إن شاء الله».

واضاف: نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموك سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع.

وزاد سموه: «نعاهد الله ثم نعاهدكم سيدي سمو ولي العهد أن نبذل أقصى جهد ممكن وأكبر طاقة لتنفيذ وترجمة كل هذه التوجيهات من صاحب السمو الأمير وسموكم الكريم ونسأل الله العلي القدير أن يعيننا على تنفيذ وترجمة هذه التوجيهات وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسموكم الكريم».