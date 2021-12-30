.. عهود ووعود

الأولى

بين شكر للقيادة السياسية على الثقة التي أولتها لهم بتعيينهم أعضاء في الحكومة الجديدة، وبين تقديم ملامح خطط عملهم للمرحلة المقبلة، تعهد الوزراء في تصريحات لهم بالعمل الجاد والدؤوب لتقديم الأفضل للوطن والمواطنين.

في البداية هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر الوزراء الجدد على نيلهم الثقة الغالية من القيادة السياسية متطلعا الى العمل بروح الفريق الواحد في تناغمه وانسجامه تحقيقا لعناوين المرحلة ورهاناتها.

وشدد على استثمار كل القدرات وتسخير مختلف الإمكانيات لخدمة الكويت وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الوفي بالمزيد من المكتسبات والإنجازات ومد جسور التواصل والتعاون مع أعضاء مجلس الأمة إعلاء لمصالح الوطن وترسيخا لمبادئ العدل والمساواة بين الجميع وبذلا لكل ما من شأنه الحفاظ على المكتسبات الدستورية وصون حرمة المال العام من أي تجاوزات أو هدر.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور: نتمنى أن نكون عند حسن ظن القيادة ونتعاون جميعا من أجل خدمة الكويت، مشيرا إلى وجود العديد من الملفات التي تتطلب تضافر الجهود.

وأعرب عن شكره وامتنانه للقيادة السياسية التي منحته الثقة واختارته مجددا لتولي حقيبة الداخلية.

وتعهد المنصور ببذل الغالي والنفيس في سبيل سلامة الوطن واستقراره.

من جانبه تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس ببذل جميع الجهود لتحمل المسؤوليات والعمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق العطاء والنماء والعزة والرخاء للوطن.

وأشار في تصريح صحافي بعد القسم الى اهم الاولويات التي تستوجب الاهتمام خلال المرحلة المقبلة خاصة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتي تأتي في مقدمتها زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الاضرار بالبيئة ومواردها بما يكفل تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة ومطابقتها لخطة الدولة التنموية خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة ما أصبح بذل الجهود نحو استخدام الطاقة المتجددة أمرا حتمياً لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاهداف البيئية. بدورها اكدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس حرصها على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بضرورة الاستمرار في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والعمل نحو الإصلاح والتطوير لكل ما يخدم الوطن والمواطنين. بدوره أعرب وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية على اختياره في التشكيلة الوزارية الجديدة. وأكد اهمية مضاعفة الجهد لتطوير أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة وتكملة المشاريع التنموية في وزارة العدل وتعزيز الاهداف التي أنشئت من أجلها هيئة النزاهة في مكافحة الفساد والمفسدين.

وقال وزير الشؤون وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو نسأل الله أن يعيننا على حمل الأمانة وخدمة الكويت وأهلها، وهذا هو هدفنا وديدننا دائما وندعو الله بالتوفيق للجميع.

كما قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أسأل الله أن يلهمني التوفيق والرشاد لحمل الامانة في هذه الظروف، وأن يسخرني لخدمة بلدي الحبيب وشعبه بإخلاص وتفانٍ، وأن يرزقني الحكمة والمرونة لمواجهة التحديات وايجاد الحلول من دون التنازل عن المبادئ. من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي المحلي، سيكون اولوية ضمن اولويات اخرى. وأضاف في تصريحات لقناة العربية ان الحكومة لطالما سعت لتعزيز دور القطاع الخاص، الذي يعمل في منظومة ذاتية مرتفعة المعايير، وسيكون من السهل رفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، عبر تعزيز التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص.

وبشأن التعامل مع تحديات جائحة كورونا، اوضح ان الجائحة تتخذ تطورات وتحورات عدة، لكن المطمئن في الكويت هو استقرار الحالة، ومع الاجراءات الاحترازية، نستبعد العودة للقيود على الأنشطة التجارية او الصناعية. وأفاد بأن الدولة مهتمة منذ بدء الجائحة بالتركيز على دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة الآثار والتداعيات الناشئة عنها، مؤكدا ان الأوضاع مطمئنة على مختلف المستويات.

وبشأن تأثر سلاسل الامداد قال الشريعان ان مخزون الدولة الاستراتيجي مطمئن، وميزانية الدولة في مراحل مطمئنة ايضا. وأضاف الشريعان لدينا الكثير من الملفات الاقتصادية التي ستأخذ وقتا من الترتيب، مع الجهات المختلفة بالدولة ومن بينها المناطق المستقلة صناعيا، وسيكون هناك دعم لهذا الملف حتى يتحقق التطور المنشود لافتا الى ان ملف الصناعة سينال اهتماما بالغا وستكون هناك لفتة حكومية للمناطق الصناعية المستقلة.

ولم يفصح الشريعان عن الملفات الصناعية الأخرى الماثلة، لكنه المح الى أهمية النظر بشكل جدي في اي عقبات تواجهها المنشآت الصناعية، في مختلف الجوانب لا سيما على صعيد منح الأراضي لبعض قطاعات الصناعات المتقدمة.

وعلى مستوى القطاع المالي، اشار وزير التجارة والصناعة الى مسؤولية الوزارة عن 13 هيئة وجهة من بينها هيئة اسواق المال، وبالتالي سيكون العمل على تعزيز حوكمة الشركات، ورفع مستوى الشفافية لديها، وكذلك دعم كل ما من شأنه تعزيز عمل القطاع الخاص في مناخ اقتصادي ومالي ايجابي، ينعكس على اداء سوق المال.