الوسمي.. «يوسم» الحكومة بـ«الشعبية»

الأولى

أطلق النائب د. عبيد الوسمي إشارات توحي بما أسهم به من دور لاضفاء الابعاد الشعبية على الحكومة الجديدة وبرامجها من خلال وجود 3 وزراء نواب من بين المعترضين عليها سابقا، داعيا لوجوب الدفاع عنها.

وقال على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي: الاخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، اهنئكم واعضاء الحكومة على ثقة القيادة السياسية، وأؤكد أن الحكومة التي يشترك الشعب في تشكيلها ووضع برامجها يجب عليه الدفاع عنها طالما التزمت الحدود الدستورية وحققت رغبات الأمة وطموحاتها المشروعة، وفق الله الجميع لما فيه الخير للكويت وأهلها.

بدورها تبرأت كتلة الـ6 النيابية من توزير النائب حمد روح الدين، إذ قال عضو الكتلة النائب مهند الساير إننا غير ممثلين في هذه الحكومة،كما نشير الى أن ضم الحكومة عددا من النواب لن يشكل أي غطاء سياسي لرئيسها ولا لاعضائها تجاه أي مساءلة سياسية، بل سيجعل هذه الرقابة مضاعفة منّا من جهة ومن الناخبين من جهة أخرى.

من جانبه، قال عضو الكتلة النائب بدر الملا ‏أؤكد بشكل واضح أنه لا يوجد لنا تمثيل في الحكومة، كما أن تشكيل الحكومة الجديد بما تضمنه لا يشكل أي غطاء سياسي لا للرئيس ولا للاعضاء

. من جهته، قال النائب مهلهل المضف انه يتعين على الحكومة ان تترجم اقوالها لواقع ملموس خالٍ من التشخيص المتكرر والحل المؤجل، لافتا الى أن الرقابة هي اساس العمل البرلماني سؤالاً وتحقيقاً واستجوابا. بدوره، وجه النائب أسامة المناور رسالة الى المجلس طلب فيها تمديد وقت الجلسات العادية وعقد جلسات خاصة لاستكمال جدول الاعمال وانجاز التقارير والطلبات المدرجة.