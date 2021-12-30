رسالة اقتصادية.. إنقاذ التصنيف ومعالجة شُح السيولة المالية

الأولى

دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين الحكومة الجديدة،الى المسارعة لمعالجة شح السيولة، وتدارك التصنيف الائتماني للدولة قبل خفضه.

وبينوا في تصريحات لـ «النهار»، ان التأخر في الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد يحمل بين جنباته امرين على قدر كبير من الأهمية، الأول كثرة الاعتذارات للرغبة في تجنب الحرج، وثانيها غياب برنامج شامل حول التنمية والرؤية الشاملة. وقالوا ان على الحكومة الجديدة العمل على تقديم قانون الدين العام والسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة.

واستدركوا ان وجود نواب في الوزارات الشعبية، يجعل من السهل حل مشكلات المواطنين، خاصة وأن تلك الوزارات قريبة من الناس وتطلعاتهم.

وأبدى بعض المتحدثين اعتراضهم على توزير النواب، قائلين: «فقدنا جزءاً مهما من الرقابة على اداء الحكومة، مضيفين ان المواطنين انتخبوا النواب للرقابة وليس للتوزير». في البداية أوضح وزير النفط السابق عيسى العون ان على الحكومة الجديدة ان تجد حلولاً آنية ومستقبلية لقضية شح السيولة، مبيناً ان الاعتماد على النفط كمورد رئيس للدخل لم يعد بالامكان في ظل التغيرات المتسارعة في اسواق الطاقة وتذبذب اسعارها. وقال الباحث الاقتصادي محمد رمضان انه من الصعب التنبؤ بمدى قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين من عدمه، مبيناً ان الحكومة تأخرت في الاعلان عن اسماء وزرائها، وهو الأمر الذي يعطي مؤشراً ان الحكومة الحالية قد تكون «مؤقتة» او ان البرنامج الحكومي لتحقيق التنمية الشاملة غائب. وأبدى عضو مجلس ادارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان رفضه توزير اعضاء مجلس الأمة في البرلمان، قائلاً «خسرنا جزءاً مهماً من الرقابة على اداء الحكومة»، مضيفاً ان المواطن انتخب نواب مجلس الأمة ليكون رقيباً على الحكومة لا ان يكون مشاركاً في الحكم. وأوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري ان على الحكومة ترتيب الأولويات والعمل على تحقيقها، مبيناً ان الوضع الداخلي والمالي من بين المتطلبات المطلوب تنفيذها على وجه السرعة مثلما هو حاصل في الدول المجاورة.

وقال الباحث في مركز ابحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. اسامة الصايغ، ان القضية الاسكانية تعد مطلبا رئيسا امام الحكومة الجديدة، لاسيما فيما يتعرض له الشباب الكويتي من انتظار لفترات طويلة للحصول على مسكن، مؤكدا ان حل تلك المشكلة تعد من الأولويات البارزة التي يجب ان تضعها الحكومة في جدول اعمالها.