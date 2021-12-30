13 مشروعاً إصلاحياً.. بلا إنفاق!

الأولى

كشفت بيانات حكومية رسمية أن الانفاق على الإصلاح الإداري والمؤسسي للدولة ظل بدون إنفاق على الرغم من الأهمية الكبيرة.

وأظهرت البيانات أن هناك 13 مشروعاً اصلاحياً لم تشهد اي انفاق يذكر، منها 11 ضمن الحكومة الالكترونية، فيما استمر مشروع المخطط الهيكلي وأيضا مشروع الحوكمة المؤسسية دون إنفاق خلال الربع الأول.

وتعد المشروعات الـ 13 ضمن مشروعات ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة لخطة التنمية، والتي تستهدف إصلاح الممارسات الإدارية وتطوير نظم الإدارة العامة ومحاصرة البيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمسؤولية للوصول إلى جهاز حكومي تنفيذي رشيق عالي الكفاءة يتميز بمستوى إنتاجية مرتفع ويخدم كل قطاعات الدولة بأفضل صورة ممكنة. وفي السياق نفسه، عانت الكثير من المشروعات السياحية والتطويرية غياب الإنفاق وفق ما أسفر عنه تقرير الربع الأول للعام المالي 2021/2022 والذي يشير الى عشرات المشاريع يقابلها «صفر انفاق» ومنها مشروع مدينة الحرير والجزر وغيرها.

وعلقت أوساط اقتصادية لـ«النهار»، أن التناقضات في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتواصل، حيث بلغ الإنفاق على 138 مشروعاً مدرجة 6.4% من إجمالي المرصود 1.7 مليار دينار.