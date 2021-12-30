اقتصاديون: معالجة شُح السيولة «أولوية» مُلحَّة

مال وأعمال

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديها أولوية معالجة شح السيولة بطرق آنية ومستقبلية وذلك لمنع الخفض في التصنيف الائتماني للدولة الذي شهد محطات تراجع عدة خلال الآونة الأخيرة.

وبينوا في تصريحات متفرقة لـ «النهار» أن التأخر في الإعلان بالتشكيل الحكومي الجديد يحمل بين جنباته أمرين على قدر كبير من الأهمية، الأول كثرة الاعتذارات عن الوزارات والحقائب الوزارية وثانيها غياب برنامج شامل حول التنمية والرؤية الشاملة.

وقالوا: على الحكومة الجديدة العمل على تقديم قانون الدين العام والسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة وذلك لمواجهة شح السيولة.

واستدركوا أن وجود نواب في الوزارات الشعبية مثل الإسكان والشؤون والإعلام، يجعل من السهل حل مشكلات المواطنين، خاصة وأن تلك الوزارات قريبة من الناس وتطلعاتهم في الجوانب التي تقوم بها تلك الوزارات.

وأبدى بعض المتحدثين اعتراضه على توزير النواب، قائلاً: فقدنا جزءاً مهماً من الرقابة على أداء الحكومة، مضيفين أن المواطنين انتخبوا النواب للرقابة وليس للتوزير.

وشدد المتحدثون على أهمية التقارب والتوافق مع أعضاء مجلس الأمة لحل الكثير من المشكلات العالقة بين السلطتين.

تنوع الدخل

في البداية، أوضح وزير النفط السابق عيسى العون أنه على الحكومة الجديدة عليها أن تجد حلولاً آنية ومستقبلية لقضية شح السيولة، مبيناً أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس للدخل لم يعد بالإمكان في ظل التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة وتذبذب أسعارها.

كما طالب العون بضرورة تنويع مصادر الدخل، مشدداً على أن الحكومة أمام فرصة جيدة لتحقيق أهداف خطة التنمية في ظل وجود توجهات جديدة من القيادة السياسية والتأني في اختيار الوزراء واجراء الحوار الوطني الذي تمت على أساسه المصالحة.

وتوقع أن تشهد الأجواء السياسية مزيداً من التقارب بين السلطتين لحل القضايا الاقتصادية العالقة وأبرزها القضية الإسكانية ومنح الأراضي للشباب الكويتي وتوفير السيولة للحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وأكد العون أن جائحة كورونا وما مر به الاقتصاد بسبب شح السيولة كان أمراً مزعجاً للحكومة وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ خطط الحكومة.

تراجع التصنيف

وقال الباحث الاقتصادي محمد رمضان أنه من الصعب التنبؤ بمدى قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين من عدمه، مبيناً أن الحكومة تأخرت في الإعلان عن أسماء وزرائها، وهو الأمر الذي يعطي مؤشراً أن الحكومة الحالية قد تكون «مؤقتة» أو أن البرنامج الحكومي لتحقيق التنمية الشاملة غائب. وبين رمضان أن هناك ميزة للحكومة الجديدة المشكلة متمثلة في أن الوزارات الشعبية بيد نواب مجلس الأمة وهذه الوزارات متمثلة في: الإسكان والشؤون والإعلام وهو ما يجعل تلك الحكومة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين.

وحول أهم الأولويات التي يجب على الحكومة حلها في المرحلة المقبلة، بين رمضان أن الأولوية الأهم هي معالجة شح السيولة من خلال تقديم قانوني الدين العام والسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة بشكل متزامن وذلك حتى لا تتعرض الدولة لمزيد من الخفض في التصنيف الإئتماني.

توزير النواب مرفوض

ومن جانبه، أبدى عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان رفضه توزير أعضاء مجلس الأمة في البرلمان، قائلاً: خسرنا جزءاً مهماً من الرقابة على أداء الحكومة، مضيفاً أن المواطن انتخب نواب مجلس الأمة ليكون رقيباً على الحكومة لا أن يكون مشاركاً في الحكم. واستدرك الوقيان بالقول إن تعيين نواباً وزراء في حكومة الخالد كانوا أساساً في الأزمة التي دارت بين الحكومة ومجلس الأمة أمر يثير الدهشة والاستغراب من قبل المواطنين.

وعما إذا كانت الحكومة المشكلة مؤقتة أم دائمة، أشار الوقيان باقتضاب ليس هناك شيء دائم في الكويت، فالأزمة مع مجلس الأمة جعلت معظم الأمور «مؤقتة» بسبب تلك الأزمة.

وجوه شبابية

وبدوره، أوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري أن الحكومة عليها ترتيب الأولويات والعمل على تحقيقها، مبيناً أن الوضع الداخلي والمالي من بين المتطلبات المطلوب تنفيذها على وجه السرعة مثلما هو حاصل في الدول المجاورة. وقال الشهري إن الوزراء الحاليين وجوه جديدة وشبابية ولديهم تواصل مع مجلس الأمة، وهو ما يجعل فرصة الحكومة ممتازة لترتيب الأوراق والإنجاز.

القضية الإسكانية

ومن جانبه قال الباحث في مركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. أسامة الصايغ ان القضية الاسكانية تعد مطلبا رئيسا امام الحكومة الجديدة، لاسيما فيما يتعرض له الشباب الكويتي من انتظار لفترات طويلة للحصول على مسكن، مؤكدا ان حل تلك المشكلة تعد من الأولويات البارزة التي يجب ان تضعها الحكومة في جدول اعمالها.

وأضاف د. الصايغ ان القضية الاسكانية تمس شريحة كبيرة من الشباب الكويتي الساعي للاستقرار الاجتماعي والعملي، موضحا ان حل تلك المشكلة سيترتب عليه العديد من الإنجازات المجتمعية والاقتصادية بما فيها تحريك عجلة التنمية في عدد كبير من المجالات. وأشار الى ان الاولوية الثانية امام الحكومة هي تشجيع المستثمر الأجنبي وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق الكويتي خصوصا فيما يتعلق بانواع الطاقات المختلفة وتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل. ولفت الى ان الأطر والاليات المطلوبة من الحكومة الجديدة هي السير قدما في خطط واستراتيجيات الحكومات السابقة وعدم الحياد عن بعض الخطط مع تغير الوزراء والحكومات، مؤكدا ضرورة ان تبدأ الحكومة بما انتهت اليه الأخرى لاستكمال مشاريع التنمية المستقبلية.

