13 مشروعاً إصلاحياً جوهرياً بلا إنفاق

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية عن أن الانفاق على الإصلاح الإداري والمؤسسي للدولة بدون إنفاق على الرغم من الأهمية الكبيرة. وأظهرت البيانات أن هناك 11 مشروعاً ضمن الحكومة الالكترونية لم تشهد أي إنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما استمر مشروع المخطط الهيكلي والحوكمة المؤسسية دون إنفاق خلال الربع الأول. وتعد المشروعات الـ 13 ضمن مشروعات ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة لخطة التنمية، والتي تستهدف إصلاح الممارسات الإدارية وتطوير نظم الإدارة العامة ومحاصرة البيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمسؤولية للوصول إلى جهاز حكومي تنفيذي رشيق عالي الكفاءة يتميز بمستوى إنتاجية مرتفع ويخدم كافة قطاعات الدولة بأفضل صورة ممكنة. وفي السياق نفسه، عانت الكثير من المشروعات التطويرية أو الجديدة غياب الإنفاق وفق ما أسفر عنه تقرير الربع الأول للعام المالي 2021/2022 والذي يشير إلى أن مشروع مدينة الحرير والجزر في مرحلته الأولى لم يشهد إنفاق يذكر خلال الربع الأول من العام الحالي.

فيما لا تزال الاستدامة المالية دون أي تطوير، حيث أن مشروع تطوير الإدارة الضريبية لم يشهد تغييراً في نسب الإنجاز المعلنة من قبل الجهات الحكومية بين الربع الأخير من العام 2020/2021 و2021/2022، حيث ظلت النسبة عند مستوى 89.2 %.

ورغم بلوغ نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الصليبخات عند 97.5 بالمئة بنهاية الربع الأخير من 2021/2022، إلا أن المشروع لم يشهد إنجازاً يذكر في الربع الأول من العام وظل كما هو عند نفس النسبة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن التقرير، غابت نسب الإنجاز عن مشاريع خدمات رعاية المسنين أي اعتمادات مالية تذكر، كما أن مشاريع تطوير السياحة لا انفاق..التخصيص بلا انفاق والاقتصاد المعرفي بلا انفاق وتطوير القاعدة الانتاجية بلا انفاق.

وتهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص دون مستوى الطموح ونسب الإنفاق عليها متدنية، كما أن الحكومة لم تنفق جودة التعليم سوى 20 ألف دينار في الربع الأول.

وعلقت أوساط اقتصادية موثوقة لـ «النهار» أن التناقضات الحكومية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتواصل، حيث بلغ الإنفاق على 138 مشروعاً مدرجة 6.4% من إجمالي المرصود 1.7 مليار دينار. ولفتت أن الحكومة تنادي بالإصلاحات الإدارية والمؤسسية ليل نهار لبناء جهاز حكومي وإداري قادر على الإنجاز إلا أن الواقع يشير أن تلك الخطط «ورقية» ولا تلبي طموحات المواطنين.

