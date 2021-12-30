سيولة البورصة تجاوزت 45 مليون دينار

مال وأعمال

اختتمت البورصة تعاملاتها، أمس، مع اقتراب 2021 من خط النهاية، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة طفيفة بلغت لكل منهما 0.03%، وانخفض المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بنفس النسبة أيضاً بنحو طفيف قدره 0.01%.

وارتفعت سيولة البورصة أمس بنسبة 27.2% لتصل إلى 45.11 مليون دينار مقابل 35.47 مليون دينار، كما زادت أحجام التداول بنحو 23.8% لتصل إلى 194.86 مليون سهم مقابل 157.45 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة الطاقة بنمو نسبته 0.97%، بينما تراجع 7 قطاعات يتصدرها المواد الأساسية بانخفاض معدله 0.67%، في حين استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وجاء سهم «عربي قابضة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بارتفاع نسبته 8.11%، فيما تصدر سهم «التمدين الاستثمارية» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 4.97%.

وتصدر سهم «استثمارات» نشاط التداول بالبورصة على كل المستويات بأحجام بلغت 63.11 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 419 صفقة حققت سيولة بقيمة 13.75 مليون دينار، ليستقر السهم في الختام عند 218 فلساً.

