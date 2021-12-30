البنوك المركزية العالمية تتجه لرفع الفائدة في 2022

مال وأعمال

أفادت توقعات المحللين بأن البنوك المركزية حول العالم تتجه إلى رفع أسعار الفائدة في 2022، ما يطوي عصر الأموال الرخيصة للغاية والذي استمر منذ الأزمة المالية العالمية.

ويشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، إلى أن عصر «الأموال الرخيصة للغاية» يقترب من نهايته، والتحول المفاجئ إلى حد ما نحو السياسات النقدية الأكثر تقييدا من قبل بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم يأتي في مواجهة ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول مما كان يعتقد في البداية.

وغيرت البنوك المركزية حول العالم في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والنرويج موقفها ليصبح أكثر تشديدا. وكانت النرويج أول دولة في العالم المتقدم ترفع أسعار الفائدة.

وتتجه البنوك المركزية عالمياً نحو بيئة من أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة موجة التضخم التي تضرب الاقتصاد، يأتي ذلك بعد أن نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، استطلاع أعضائه حول مستقبل أسعار الفائدة فيما يعرف باسم «Dot Plot»، والذي بين أن هناك توجها لرفع أسعار الفائدة 3 مرات لعام 2022 كل منها سيكون بمقدار 25 نقطة أساس، و3 مرات أخرى في 2023 بنفس النسبة، ومرتين في عام 2024، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة المرتقبة إلى 200 نقطة أساس.

