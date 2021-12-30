«وربة» أعلن الفائزين في سحب «الحصالة» الأسبوعي

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 25 سنة. حيث يجري البنك سحباً أسبوعياً كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 د.ك لكل منهم. كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يستلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 د.ك. لكل منهم.

كما بارك البنك لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom التاسع والثلاثين لهذا العام وهم كل من: محمد فؤاد حميد مظفر، شهد محمد سعيد مطلق، أحمد عمرو أحمد أسعد عوض، سلمان جاسم عويد طليح، ريم حمد عبد الله الملا.

ويميز «وربة» شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبرة ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداما من حيث التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصا للشباب.

