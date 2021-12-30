«بوبيان» اختتم المرحلة الأولى من «أكاديمية بوبيان الرقمية»

مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان المرحلة الأولى من برنامج «أكاديمية بوبيان الرقمية»

Boubyan Digital Academy والتي أطلقها منذ ثلاثة أشهر بالتعاون مع شركة Pega العالمية بهدف إتاحة فرصة التدريب والتوظيف لحديثي التخرج من تخصصات علوم الكمبيوتر من الكوادر الوطنية الشابة تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان عادل الحماد «سعداء بانتهاء المرحلة الأولى من Boubyan Digital Academy وما حققه البرنامج من أهداف تتماشى تماما مع استراتيجيته القائمة على تطوير وتنمية الكوادر الوطنية الشابة».

وأضاف أن بنك بوبيان يعد أحد أكثر المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مهارات الشباب من خلال إتاحة فرص عديدة لهم للمشاركة في البرامج الاحترافية العالمية التي من شأنها صقل مهاراتهم لاسيما في مجال التكنولوجيا والإبداع والابتكار.

وأوضح الحماد أن المتدربين من حديثي التخرج خضعوا لبرنامج تدريبي شامل تضمن مجموعة من النماذج التدريبية التقنية والبرامج والاختبارات والعروض التقديمية والمشروعات المعدة خصيصا لهم من قبل مؤسسات عالمية مثل ISACA وIIBA وPMI وMicrosoft وPega ومؤسسات عالمية أخرى، وذلك لتعزيز مهاراتهم التي تساعدهم على الالتحاق ببيئة عمل قائمة على ايجاد الأفكار وتحفيز الإبداع.

من جانبه أشار مدير تنفيذي في مجموعة الموارد البشرية عبد العزيز الرومي أن 15 خريجا كويتيا من الحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وهندسة الحاسبات أكملوا عدداً من الدورات التدريبية اشتملت اختبارات دولية متعددة اجتازوها بنجاح باهر أسهمت في تأهيلهم لاستخدام برامج Pega وبدء رحلتهم في تعلم المهارات العلمية والفنية المطلوبة للوظيفة التي سوف يشغلونها خلال ثلاثة اشهر هي فترة المرحلة الأولى من البرنامج لتأهيلهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مبينا أنه تم إعداد هذا البرنامج خصيصا لتطوير المهارات التقنية لديهم في التخصصات المطلوبة وإعدادهم لتولي أدوارهم المستقبلية لتسريع عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات جديدة ومتطورة لعملاء بنك بوبيان.

وهنأ الرومي جميع خريجي المرحلة الأولى من برنامجBoubyan Digital Academy على اجتياز البرنامج بنجاح وانضمامهم إلى مجموعة الخدمات الرقمية في بنك بوبيان علي أن يتسلموا عملهم في البنك اعتبارا من أول يناير للمساهمة في الابتكار الرقمي وتحفيز الإبداع على ان يتم استكمال المرحلة الثانية من اكاديمية بوبيان الرقمية خلال العام القادم والمرحلة الثالثة في العام الذى يليه.

ومن الجدير بالذكر أنه وفي ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، تمكن بنك بوبيان من تحقيق نجاحات وإنجازات عديدة مقدما سلسلة من الخدمات والمنتجات الرقمية لأول مرة على مستوى الكويت، حيث يسعى بنك بوبيان إلى تنمية الابتكار بشكل عام وتسريع وتيرة التقدم في المجال الرقمي بشكل خاص من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات دولية لموظفيه تركز على الابتكار والإبداع في المجال الرقمي والتكنولوجي.

يذكر أن البرنامج جاء في إطار مشروع Boubyan Business School وهو مشروع ابتكاري يعتبر الأول من نوعه على مستوى دولة الكويت والمنطقة، ويعمل بمثابة مظلة ينطوي تحتها العديد من التخصصات والأكاديميات التي تهتم بكل شريحة من الموظفين، حيث يضم خمس أكاديميات أساسية تختص الأولى بالتكنولوجيا والثانية بالتخصصات الفنية في العمل المصرفي في حين تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والرابعة بإدارة الثروات، بينما تختص الأخيرة بالقيادة والإدارة.

