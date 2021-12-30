«برقان»: تقديم الخدمات خلال عطلة رأس السنة الميلادية

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن تعطيل اعماله يوم الأحد 2 يناير 2022 بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف البنك الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3 يناير2022، وسوف يستمر فرع المطار باستقبال وخدمة العملاء طوال عطلة رأس السنة على مدار 24 ساعة. وبهذه المناسبة، يتقدم بنك برقان لجميع العملاء الكرام بأطيب التهاني بحلول العام الجديد وكل عام وأنتم بخير. وأشار البنك أنه يمكن التواصل عبر مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب على مدار الساعة على الرقم 1804080. كما يمكن للعملاء اجراء جميع المعاملات البنكة بسهولة وامان من خلال تطبيق بنك برقان.