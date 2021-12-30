«الأهلي» يتعهد بمستقبل أكثر استدامة

مال وأعمال

في إطار التزامه الراسخ بتعزيز الاستدامة المجتمعية والاقتصادية والبيئية، أطلق البنك الأهلي الكويتي تقرير الاستدامة الأول الذي يغطي عام 2020، بعنوان «مسيرة الاستدامة في العمل المصرفي». يستعرض هذا التقرير رؤية البنك الأهلي الكويتي وسياساته وممارساته وأدائه، ووقع تأثيره على البيئة والمجتمع والحوكمة فضلا عن أهدافه ومبادراته. كما يتناول التقرير الاهتمامات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لأصحاب المصلحة.

تم إعداد هذا التقرير وفقا لممارسات «المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)»، وبما يتوافق بشكل وثيق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، إلى جانب رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2030، ورؤية مصر 2030.

قام البنك بالافصاح عن عدد من المؤشرات التي تضمنت انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) التي بلغ إجماليها 10,853 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وكثافة استهلاك الكهرباء، والتي تم قياسها بمتوسط ??7,435 كيلوواط ساعة لكل موظف. كما تضمن التقرير أيضا قياسات وحسابات أكثر اتساعا، بما في ذلك النفايات الورقية والإنجازات الإيجابية لعمليات الرقمنة والأتمتة.

سلط البنك الأهلي الكويتي الضوء في تقريره على مساهمته في خدمة المجتمع والعملاء عبر توفير الدعم الإغاثي المتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا. ويشمل هذا الدعم مساعدات مالية بمبلغ 878,000 دينار كمساهمة في صناديق إغاثة كورونا لبنك الكويت المركزي واتحاد بنوك مصر. علاوة على ذلك، قام البنك الأهلي الكويتي بتأجيل أقساط القروض للعملاء الأفراد. وقد بلغ المبلغ الإجمالي لفترات السماح للقروض وبطاقات الائتمان على مدى 6 أشهر للخدمات المصرفية للأفراد أكثر من 500 مليون دينار للبنك الأهلي الكويتي - الكويت وحوالي 700 مليون جنيه مصري للبنك الأهلي الكويتي - مصر.

يعد تمكين الاقتصاد من خلال تعزيز عملية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إحدى المسؤوليات الرئيسة لدى البنك الأهلي الكويتي. ولا شك أن هذه المساهمات تساعد في توسعة نطاق الأعمال وخلق عدد كبير من فرص العمل عبر امتداد مواقع العمليات التابعة للبنك.

لقد سلط التقرير الضوء على إدارة المخاطر لدى البنك الأهلي الكويتي وقدرة وحدات الأعمال على الصمود، وتحديدا في ظل جائحة فيروس كورونا. وبشكل عام، أظهر البنك أظهر البنك التوجه الاستراتيجي الذي اتبعته الإدارة التنفيذية وقدرتها على سرعة اتخاذ القرار في بداية الجائحة.

يلتزم البنك الأهلي الكويتي بالعمل بأعلى المعايير الأخلاقية. وبفضل هذا الالتزام، لم يشهد البنك أية حوادث احتيال أو فساد أو رشوة أو غسيل أموال.

صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني وقال: «يسر البنك الأهلي الكويتي مشاركة تقرير الاستدامة الأول مع أصحاب المصلحة الكرام، والذي سيضع حجر الأساس للاستدامة ويمهد الطريق لمستقبل أكثر تأثيرا وإيجابية. ونحن حريصون كل الحرص على الاستمرار في الإبلاغ عن أداءنا وإنجازاتنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة بأقصى قدر من الشفافية من أجل تسريع التقدم البشري نحو ضمان الاستدامة المجتمعية والبيئية».

