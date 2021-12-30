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مال وأعمال

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تحول رقمي وتنمية مستدامة


استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي وانطلاقاً من استراتيجيتها المعنية بتقديم أفضل وأحدث الخدمات الرقمية لعملائها على الدوام، اعتمدت شركة «Ooredoo» تطبيق «هويتي»، تطبيق مقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوفر للأفراد بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبشكل رسمي وذلك على جميع قنوات البيع الرسمية في الشركة سواء كانت الأفرع المنتشرة في جميع مناطق الكويت، أو المتجر الإلكتروني أو من خلال تطبيق My«Ooredoo». وبذلك تكون «Ooredoo» أول شركة اتصالات تعتمد التطبيق رقمياً وفي جميع قنوات البيع بالبلاد.


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