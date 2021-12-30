«Ooredoo» تحقق تقدماً نوعياً في قطاع الاتصالات والرقمنة تنمية العنصر البشري

مال وأعمال

اتسمت شركة «Ooredoo» للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بالمرونة العالية والأداء القوي خلال فترة الأزمة وذلك بفضل الاستراتيجيات الفعالة وحزمة التدابير والاجراءات الملهمة التي تم تطبيقها لمواجهة التحديات التي نتجت عن استمرارية وباء كوفيد-19، إلى جانب الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها في عملياتها وخبرة وكفاءة فريق الإدارة والموظفين في الشركة، مما ضمن استمرارية أنشطتها وتحقيق الأهداف الرئيسة للشركة.

شراكات استراتيجية

من المُسلم به أن شركة «Ooredoo» قد حققت نجاحات متميزة خلال عام 2021 بالتحديد مبنية على رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركة، فقد حرصت على بناء ثقافة الابتكار داخل الشركة وهو أمر حتماً يكون صعباً إلا أن الشركات القادرة على تطوير أعمالها وتعزيز التفكير الإبداعي في جميع مستويات أعمالها، ستكون الأكثر نجاحاً.

فبذلت «Ooredoo» جهوداً كبيرة في تطوير شراكات استراتيجية وبناء علاقات تساعدها في فهم عوامل التغيير وتحقق لها التفوق والتميز في خدمة العملاء.

ومن الشراكات اللافتة لهذا العام، شراكتها مع بنك الكويت الوطني، البنك الأول محلياً ومن بين أفضل 10 بنوك في الكويت، حيث وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في ابتكار وتقديم المزيد من الخدمات والحلول الرقمية لعملائهما على حد سواء. وجاءت هذه المذكرة إيماناً من الشركتين بضرورة دفع عجلة الابتكار في تقديم حلول رقمية متكاملة تثري حياة عملائهم الرقمية وتنمي اقتصاد الدولة وتحقق المزيد من التقدم والنمو على جميع الأصعدة.

كما وقعت شركة «Ooredoo» اتفاقية حصرية مع شركة الاتصالات البريطانية (BT)، المزود الرائد لخدمات وحلول الاتصالات العالمية، حيث تشمل الاتفاقية تقديم خدمات الاتصال المُدار والخدمات الصوتية وحلول مركز الاتصال، فضلاً عن خدمات حلول الأمن السحابي والخدمات الاستشارية.

ومن الشراكات المهمة أيضاً، شراكة «Ooredoo» مع نوكيا، الشريك الموثوق للشبكات الأساسية، لتزويد عملائها بشبكة الاتصال اللاسلكي الثابت للجيل الخامس (FWA). تعتبر «Ooredoo» رائدة في مجال الـFWA، وتقدم اليوم بوابة FastMile5G من نوكيا كجهاز إنترنت مميز لعملائه من الأفراد والشركات. وأعلنت «Ooredoo» أيضاً شراكتها مع شركة Fortinet، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني، بهدف مساعدة الشركات على حماية بياناتها من التهديدات الأمنية.

تتجه الشركات يوماً بعد يوم إلى عالم متعدد الشبكات السحابية والأجهزة إلا أن كل تقنية جديدة تصحب معها مجموعة من التحديات في التعامل مع طبيعتها، وهذا هو الحال مع الحوسبة السحابية المختلطة حيث يتم إدارة واستخدام وتوفير خدمات منسقة تعتمد على سياسات عبر مزيج من الخدمات السحابية الداخلية والخارجية، كما وتتميز بالمرونة وقابلية التوسيع كخدمة وتعتمد على استخدام تقنيات الإنترنت. وهنا يأتي دور الشراكة بين «Ooredoo» و Infoblox، الشركة الرائدة في تقديم الشبكات الأكثر موثوقية وأمان حول العالم، لتوفير حلول التحكم في البنية التحتية للشبكات ما يضمن لكافة عملاء الشركة أعلى مستوى من الحماية والخصوصية لبياناتهم وشبكاتهم.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لدى «Ooredoo» الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين عن فخره بانجازات هذا العام قائلاً: «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع أفراد عائلة «Ooredoo» لما قاموا به من أعمال جعلت الشركة تقف في مصاف الشركات العالمية، فقد امتلكت الشركة قادة تحمل أفكاراً وتصورات حصرية خاصة وإبداعية، وأفراداً يعملون كالجسد الواحد في بناء فلسفة رائعة تتوافق مع متطلبات العمل، ما جعل هذا البناء قوياً متسقاً .. فشكراً وعرفاناً».

بالفعل لقد حققت شركة «Ooredoo» قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة يُشار إليها بالبنان ذات مكانة رائدة في عالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والاتصالات. فأثبتت نفسها كشركة ومدراء وموظفيين قادرين على أن يكونوا تبادليين بمعنى قدرتهم على الاستفادة من العلاقات والشراكات بطريقة هي الأكثر مسؤولية وفعالية.

ومن جهته، قال رئيس القطاع التجاري لدى «Ooredoo» الكويت، تابان تريباثي: «مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليبنا لإرضائهم، فقمنا بابتكار

حملات متعددة لنصل لمختلف شرائح المجتمع، كما طورنا من منتجاتنا وخدماتنا وطرحنا عروض حصرية وخدمات جديدة خلال العام،

واعتدمنا أيضاً التطور التكنولوجي ما أدى إلى ارتفاع أعداد عملائنا وهو ما يعكس ثقتهم الكبيرة بنا».

مبادرات ««Ooredoo»» المجتمعية الحكومية

لم يكن الهدف الأسمى لشركة «Ooredoo» خلال عام 2021 هو فقط الارتقاء في أدائها للوصول إلى الأرباح المنشودة، بل سعت جاهدة لتطوير مبادرات معينة تؤثر على المستقبل لتحقيق تحسين مستمر متسق مع القيم العميقة للغرض الإنساني تحقق التماسك المجتمعي.

فعلى خارطة المُبادرات المجتمعية الحكومية، عُرفت «Ooredoo» بصيتها العالي والمسارعة في تقديم مختلف الخدمات التي توفر الأمن والسلامة لجميع أفراد المجتمع، حيث تعمل يداً بيد مع مختلف الجهات الحكومية في البلاد في كل ما يصب في مصلحة الشعب والدولة. بل لطالما كانت «Ooredoo» من أوائل الشركات التي سارعت لتقديم الدعم وخلق الثقة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في البلاد.

فقد أعلنت شركة «Ooredoo» عن رعايتها للحملة التوعوية التي أُطلق عليها شعار «تعليم آمن» والتي كانت نتيجة الجهود الحثيثة للدولة والتعاون بين أربع وزارات رئيسة هي: وزارة الداخلية والإعلام والصحة والتربية والتي تم إطلاقها في الأول من أكتوبر 2021. وجاءت حملة «تعليم آمن» بغرض توعية وتشجيع جميع أفراد المجتمع ودعوتهم إلى المشاركة في دعم الجهود والمبادرات الحكومية في مجال الاستعداد والتجهيز لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 2021-2022.

كما أطلقت شركة «Ooredoo» بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حملة بعنوان «إنترنت آمن للأطفال»، هي الأولى الهادفة إلى الأطفال، تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام حول تطبيق YouTube Kids لتوفير بيئة أكثر أمانًا تتيح للأطفال استكشاف مواهبهم واهتماماتهم من خلال فيديوهات على الإنترنت. وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة.

وأطلقت حملات توعوية منسقة وفعالة منها إرسال رسائل نصية شملت آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات السلامة والقرارات والتوصيات من قبل وزارة الصحة والحكومة حرصاً منها على صحة وسلامة الأفراد وتشجيعاً لهم للاستجابة والالتزام بهذه الإجراءات.

لقد أثبتت شركة Ooredoo خلال العام إيمانها بالشباب الكويتي وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، لذلك حرصت على تشجيعهم وتبني طموحاتهم وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في جميع إدارات الشركة وبالفعل استوفت نسبة العمالة الوطنية وحققت نسبة بلغت الـ100% من التعيينات الجديدة للكفاءات الكويتية في المناصب القيادية. وحققت أيضاً نسبة 100% من تسكين الوظائف القيادية وخصوصاً في قطاعات حيوية وحساسة بالشركة. وجاءت هذه النسب لتكون دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجية الشركة الفعالة والتي تهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الكويتية الشابة التي حرصت كذلك على تدريبها وتجهيزها وفق خطط وبرامج محددة لتولي المناصب القيادية لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه. كما وحرصت على وضع برامج تدريبية متقدمة لتحسين قدرات ومهارات العاملين لديها في مختلف مجالات العمل بما يسهم في بناء قيادات وطنية ذات كفاءة عالية. وفي تعليق له، قال رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية، عمر البسام: «عملنا خلال هذا العام على تحقيق رؤية واحدة ألا وهي: المحافظة على دورنا الرائد والمتميّز لنكون في طليعة شركات الاتصالات في الدولة وتهيئة بيئة عمل ملائمة لموظفينا كشركاء لنا في هذا المسار. لذلك، نعمل باستمرار على تنمية العنصر البشري في الشركة عن طريق توفير فرص التدريب للموظفين في مختلف المجالات بالتعاون مع مؤسسات تدريبية داخل الكويت وخارجها لتشجعهم على تبني أفكار جديدة تنمي الحس الإبداعي لديهم». النخبة يلبي برنامج النخبة من Ooredoo كل احتياجات العملاء من الاتصالات محليًا ودوليًا، كما يوفر لهم مميزات فاخرة كتخصيص قاعات للترحيب بهم في برج Ooredoo. تبدأ تجربة النخبة من اللحظة التي تقوم فيها بتسجيل العضوية مع خدمات ومزايا حصرية وميزة أولوية الشراء. وقال مدير إدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية لدى Ooredoo الكويت، ثامر الطاحوس: «لا شك أن توفير تجربة عميل سلسة وآمنة وفريدة في قائمة أولويات شركة Ooredoo وبالتحديد برنامج «نخبة»، فدائماً ما نحرص على تصميم استراتيجيات مبتكرة لمبيعات النخبة وكبار الشخصيات وتوفير أفضل المنتجات والخدمات والباقات الحصرية لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة علاوة على تعزيز شبكة المشتركين من كبار الشخصيات والهيئات الحكومية في الكويت».