«بيتك كابيتال»: بيع 110 ملايين سهم لشركة «القرين»

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» (الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك») عبدالعزيز ناصر المرزوق، ان نجاح عملية بيع 110 ملايين سهم لشركة القرين لشركة صناعة الكيماويات البترولية في يوم واحد ومزاد واحد وبسعر يزيد عن سعر البيع الابتدائي للسهم الواحد بنحو 30%، يؤكد جاهزية السوق لاستيعاب مثل هذه الصفقات الكبيرة، بالإضافة الى توافر جميع الامكانيات لإنجاح وإتمام صفقات البيع، بما يفتح مجالا لتوسيع دور القطاع الخاص وتحقيق أفضل توظيف للسيولة، مشيرا إلى أن السوق يحتاج هذه النوعية من صفقات بيع الاسهم، حيث تدرس «بيتك كابيتال» حاليا إمكانية تنفيذ بعض الصفقات الجديدة بالتعاون مع شركاء محليين في ضوء النجاح الكبير لبيع اسهم شركة القرين.

وأضاف المرزوق في تصريح صحافي أن سهم شركة القرين طرح للمزاد بسعر ابتدائى 320 فلسا للسهم الواحد، وتم ترسية المزاد على شركة الجناح القابضة بسعر 425 فلسا للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ 46.750 مليون دينار، مؤكدا قدرة شركة «بيتك كابيتال» لتنفيذ عمليات البيع والاستحواذ لاسهم الشركات الكبرى، وتوفر الخبرات البشرية والامكانيات والترتيبات الفنية والتنظيمية لديها لانجاح مثل هذه الصفقات، التى تتيح مزيدا من الفرص الاستثمارية امام عملاء الشركة وعلى مستوى السوق بشكل عام.

واشاد بالنجاح الذي تحقق في عملية البيع وجعلها نموذجا لصفقات جديدة في الفترة المقبلة، وكذلك بالتعاون الكبير الذي لقيته جهود «بيتك كابيتال» من شركة صناعة الكيماويات البترولية وبورصة الكويت، حيث عمل الجميع لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح الصفقة وتسهيل إتمامها بالشكل الأمثل.

وأكد المرزوق أن فريق الخدمات الاستشارية لدى شركة «بيتك كابيتال» أدار عملية البيع بشكل كامل واحترافي ومنهجي، ساهم بشكل كبير في إنجاح الصفقة وإتمام عملية البيع بأعلى سعر وبأفضل شكل، من خلال مزاد علني أتيحت فيه فرصة المنافسة بين 3 شركات بشكل شفاف ومباشر، منوها بأنه منذ تم تعيين شركة «بيتك كابيتال» من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية كمستشار بيع حصري لبيع 10% من أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، تولى فريق مختص من الشركة عملية الدراسة المالية وتسويق الفرصة الاستثمارية على العديد من المستثمرين المحليين والعالميين، كما تابع إتمام عملية البيع بنجاح عن طريق مزاد في بورصة الكويت.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي شركة صناعة الكيماويات البترولية، مطلق راشد العازمي، بالترتيبات والاستعدادات التي تم اتخاذها من جميع الاطراف لإنجاح صفقة بيع 10% من اسهم شركة القرين في مزاد علني، بلغ العائد من عملية البيع 46.750 مليون دينار، مشيرا الى ان شركة «بيتك كابيتال» ادارت الامر باحترافية عالية واستطاعت ان تحقق افضل النتائج، حيث عكس الاقبال على المزاد والزيادة التي تحققت في سعر السهم مقارنة بالسعر الابتدائي، جودة الاسهم المطروحة وصلابة ومتانة الوضع المالي لشركة القرين وثقة المستثمرين في ادائها وحجم انجازاتها وخططها المستقبلية.

واضاف العازمي بان شركة القرين حققت نجاحا منذ طرحها في سوق الكويت للأوراق المالية، كما تستحوذ حاليا على شركات عدة تعمل في مجالات متعددة ضمن سوق البتروكيماويات، ما يحقق للشركة اداء ماليا جيدا وتدفقات متنوعة من مصادر متعددة بشكل يعزز الربحية ويقلص المخاطر نظرا لعدم اعتماد الشركة على سوق أو مجال واحد، مؤكدا ان الصفقة التي تأتى في ختام عام 2021 تعد الابرز والاهم فيه، وهى صفقة ناجحة بجميع المقاييس، مثمنا الجهود التي بذلتها شركة «بيتك كابيتال» التي أكدت قدرتها على تحقيق افضل معايير التسويق للصفقة وتسخير جميع امكانياتها لإنجاحها واكمالها على افضل وجه في فترة قياسية، حيث جاءت نتائج الصفقة متوافقة مع تطلعات وطموحات شركة صناعة الكيماويات البترولية من وراء بيع هذه الكمية من الاسهم.

