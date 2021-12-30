أسعار تذاكر الطيران مرشحة للارتفاع

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بريمير للسفر والسياحة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إيليت للطيران الخاص، وليد السبيعي، إن شركات الطيران ما زالت تسجل خسائر بلغ إجماليها 200 مليار دولار منذ بدء الجائحة حتى نهاية عام 2021.

وأضاف السبيعي، في مقابلة مع «العربية»، أن هذا انعكس ارتفاعاً في أسعار تذاكر المسافرين، والأمر مرشح للاستمرار خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن معظم شركات الطيران خسرت أرباح تسع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن قطاع الطيران لن يتعافى إلا بعد مرور 10 سنوات مقبلة في ظل استمرار ظهور متحورات كورونا.

وأشار إلى أن منظومة الطيران العالمي تتبع سياسات تشغيلية صارمة جدا، والتي وضعتها أكبر منظمتين في العالم هما «إياتا» و«إيكاو» للوصول لأعلى مستوى لسلامة الركاب. وأفاد السبيعي بأن هذه المنهجية مرشحة للاستمرار في ظل ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا. وتابع: «ما حدث بالنسبة لمتحور أوميكرون هو نفسه ما حدث مع متحور دلتا، وسنستمر على هذه الحالة حتى إنتاج لقاحات فعالة». ولفت إلى أن شركات الطيران تحاول تعويض الخسائر من خلال زيادة أسعار التذاكر، مضيفا أن هناك تباينا بين أسعار التذاكر بين محطات ومحطات أخرى، ويعتمد الأمر على حجم الطلب إذا تكون الأسعار مرتفعة للمحطات الأكثر طلبا لتتجاوز 150% عن مستويات ما قبل كورونا. وذكر أن ارتفاع الأسعار يكون في حدود 10% إلى 20% للمحطات الأقل طلبا.

