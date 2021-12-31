إيمانيات

القدوة هي عبارة عن الشخص والمثال الأعلى الذي يُقتدى به والنموذج المثالي في تصرّفاته وأفعاله وسلوكه، بحيث يُطابق قوله عمله ويُصدّقه، ويكون القدوة بالنسبة لأتباعه مثالاً سامياً وراقياً، فيعملون على تقليده وتطبيق نهجه والحذو حذوه، وينبع تقليدهم إياه من الإرادة والقناعة الشخصيّة للمقتدي، لا بالضغط الخارجي أو الإلزام من جهة القدوة بذلك، والهدف من اتباع القدوة الرقي لأعلى مستوى من الأخلاق والتعامل والعلم.

نجد في النّساء في كلّ التّاريخ، نقاطاً مضيئةً تستطيع أن تعرّفنا ما يمكن للمرأة أن تختزنه في حياتها من غنى في الرّوح، ومن امتداد في الحركة، ومن انطلاق في الفكر، ومن صلابة في الموقف. إنّنا اليوم في أمسّ الحاجة إلى القدوة التي تجذب القلوب وتصنع التغيير بصلاحها واستقامتها، وتصرفها عن التعلق بقدوات ليس لها رصيد أخلاقي أو معرفي، فالقدوة هي الأساس الذي يقوم عليه بناء المجتمع، وبقدر ما يكون الأساس متيناً يكون البناء راسخاً.

من هؤلاء النساء السيِّدة الزهراء (عليها السلام)، الإنسانة التي انطبعت بطابع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكان عقله يربي عقلها، فعقلها من عقل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان قلبه يخاطب قلبها، فكان قلبها يتسع لكل الناس كما اتّسع قلب رسول الله لكل الناس، وكان علمها من علم رسول الله، فكانت وهي في السنّ التي لم تتجاوز فيه بدايات الشباب، العالمة التي عاشت العلم مع الإمام عليّ (عليه السلام) في مدرسة رسول الله، وكانت تعلّم الناس، وتهتم بالعلم اهتماماً كبيراً. ملأت حياتها علماً وجهاداً وصدقاً ورسالة، كانت (عليها السلام) مجمعاً لخصائل الخير والفضائل، ومصدراً للقيم الإسلاميّة والأخلاقيّة، عندما نقدِّم هذه الصّور الجميلة والرّائعة في حياة السيِّدة الزهراء (عليها السلام) لبناتنا ونسائنا، سنجد أنّها بالفعل تمثّل حاجة لساحتنا ولنسائنا، ولا نحتاج بعد ذلك للذّهاب إلى استيراد الأسوة الحسنة من هنا وهناك. إنّ فاطمة سيِّدة نساء العالمين، وعندما تكون فاطمة سيِّدة نساء العالمين، فهذا يعني أنّها اختزنت في شخصيّتها من العلم والعمل والرّسالة والقدوة ما جعلها سيِّدةً لنساء العالمين.

دور السيِّدة الزهراء (عليها السلام) هو دور العابدة لله، التي كانت تعيش اللّيل مع الله، كانت تدعوه وتدعو للمؤمنين والمؤمنات، وكانت تخشع بين يديه وتتوسّل إليه، وبذلك كانت تستمدّ من هذه السّاعات التي تقضيها مع الله سبحانه وتعالى، تستمدّ الطاقة على كلّ المعاناة التي تعيشها.

