إيمانيات

فلسطين أرض بارك الله حولها (الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه)، فلسطين أرض استشهد فيها أبناؤها، وهى طريقهم إلى جنّة عرضها السموات والأرض... فلسطين فيها المسجد الأقصى الذى وجب الدّفاع عنه من كافة المؤمنين، ووجب الاهتمام به من جميع المسلمين، ووجب التّكاتف حوله من كلّ الموحّدين، ووجب العمل على تحريره من أيدى الغاصبين.

إنّ قضية فلسطين تحتل موقعاً متقدماً في مبادئ كلّ إنسان غيور.. وتبشرنا بأملٍ واعد ما زلنا نعيش لنحياه يوماً.. وكلّنا ثقة بأنّ الأمل سيصير ذات يوم حقيقة لا تعرف التبديل. وبعزيمة أهلنا وكلّ المحبين لخير الإنسان، سيطرد الصهاينة الذين ما زالوا يشردون أطفالنا ويطمعون في التوسع لتمتد مخالبهم إلى كلّ الأصقاع. أرض فلسطين.. أرض غالية أنّها قلب الأمة العربية النابض على هذه الأرض التي يفوح منها عبق التاريخ وأصالته مكانتها كبيرة بين دول العالم أجمع وخاصةً بين الدول العربية فلها مكانة تاريخية ودينية وسياحية كبيرة تفتقر لها الكثير من الدول الكبرى. نعم، فلسطين أرض الرسالات ومهد الحضارات الإنسانية، وقبلة المسلمين الأولى حيث مرت على أقدم مدينة فيها وهي أريحا، إحدى وعشرون حضارة منذ الألف الثامن قبل الميلاد. وفي فلسطين تتكلم الشواهد التاريخية عن تاريخ هذه الأرض الطويل والمتشابك منذ ما قبل التاريخ.. ففلسطين تبقى وما تزال هي الماضي والحاضر والمستقبل.

لهذا يجب على جميع المسلمين الوقوف تضامناً مع إخوانهم فى فلسطين، تضامناً يدعون فيه المسؤولين فى البلاد الإسلاميّة، إلى أن يتّخذوا كلّ الأسباب لرفع الظلم عن هؤلاء المظلومين (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) (هود/ 113). تضامناً يدعون فيه جميعاً إلى الدفاع عن أراضيها ومقدَّساتها (انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) (التّوبة/ 41).

