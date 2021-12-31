إيمانيات

الزّمن، سواء كان ساعات أو أيّاماً أو حتى سنوات، هو فرصة لتحقيق الهدف الأسمى للإنسان، وهو الطاعة والابتعاد عن المعصية، كما جاء في دعاء الإمام زين العابدين (عليه السلام) في دعاء مكارم الأخلاق: «وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِيْ بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، فَإذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعَاً لِلشَّيْطَانِ، فَـاقْبِضْنِي إلَيْـكَ قَبْـلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُـكَ إلَيَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيّ». فالإمام (عليه السلام) ربط العيش في هذه الحياة بالطّاعة، وهذه أعلى مستويات الإدراك لحقيقة خلق الإنسان الّذي يرفض أن يكون عمره في معصية الله، حتى لا يغضب الله عليه.

تتركز الرؤية الإسلامية للزمن على أنه فرصة ومساحة لتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، أينما كنا في مواقع الحياة المختلفة، فإتقان العمل والاجتهاد في الدراسة وحفظ الأمانة، كلّها تنصبّ في إطار استثمار الوقت وتحصيل الرّضا الرباني، ولعلّ ما قاله الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، هو دليل قاطع على أهميّة الوقت، وضرورة المسارعة لاستثماره: «الوقت كالسّيف، إن لم تقطعة قطعك».

من هذا المنطلق، تعتبر رأس السنة الميلاديّة مناسبة لتقييم تعاطي الإنسان مع الوقت والعمر؛ هل نجح الإنسان في العام الماضي في تحقيق تقدّم على الصعيد العبادي الشخصي أو الجانب النفعي للمجتمع بشكل عامّ؟ مشدّداً على ضرورة أن نستقبل العام الجديد بروحيّة الإيمان، لا بروحيّة المعصية، كما كان الإمام زين العابدين (عليه السلام) يستقبل اليوم الجديد:

«وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ، وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌعَتِيدٌ، إنْ أحْسَنَّا وَدَّعَنَا بِحَمْد، وَإِنْ أسَأنا فارَقَنا بِذَمّ. اللَّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمَد وَآلِـهِ، وَارْزُقْنَـا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ، وَاعْصِمْنَا مِنْ سُوْءِ مُفَارَقَتِهِ، بِارْتِكَابِ جَرِيرَة، أَوِ اقْتِرَافِصَغِيرَة أوْ كَبِيرَة»..

فرأس السنة في واقعها، وكما ينبغي أن نتعامل معها، لابدّ من أن تكون هي واحدة من محطات المراجعة المطلوبة من الإنسان دائماً، حتى لا يتيه في الحياة، ولا يضيّع الطريق الصحيح، ولا يبتعد عمّا يدعو به الله في كلّ يوم، عندما يقول في صلاته: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ). فبدون هذا الحساب، يصبح الإنسان مشرّعاً على الرياح الآتية إليه من كلّ صوب، والأخطار المحدقة به، مما يحيط به من خارجه من أجواء تريد أن تدفعه إلى مهاوي الانحراف، أو من داخله، حيث الشيطان الذي يوسوس له في نفسه الأمّارة بالسّوء، أو يثير أهواءه وشهواته بعيداً من الإيمان والأخلاق.

وإلى هذا أشارت الأحاديث التي دعت الإنسان إلى أن يحاسب نفسه عند كلّ عمل، وفي كلّ يوم، وعند كلّ فرصة، حتى يتأكّد من صحة مساره ليصوّبه إن كان خاطئاً، وذلك بأمل أن يخفّف الله عليه حسابه يوم يقف بين يدي الله. ورد في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسَبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهّزوا للعرض الأكبر».

