إيمانيات

مُتعدِّدةٌ هي الطبيعةُ في أنواعها وثرائها، وتشكيلاتها وأصنافها، لا في الأجناس المختلفة المتباينة، بل إنّك تلقى التعدُّد في إطار الجنس الواحد، فصائل وقبائل.. فالسماء شموسٌ ونجومٌ وأقمار، والأرض أقطاب منجمدة تتقلَّص فيها الحياة إلى أدنى درجاتها، ومناطق معتدلة تنشط فيها الحياة إلى أعلى معدّلاتها، وخطُّ استواء يشوي اللحم وهو نيء! والنَّملُ أنواع، والنَّحلُ أشكال، والطيورُ أنواعٌ وأشكال، والحيوانات أليفٌ كأنّه فردٌ من أفراد العائلة، ووحشِيٌّ له طِباع شرسة، نَفورٌ مُنفِّر، والأسماكُ ألوانٌ وألوان، والزهور مهرجاناتٌ وأعراس، والمياهُ عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه، وآخر ملحٌ أجاج يحمل السفن والمراكب البحرية على ظهره، وفي بطنه تموج حياة ضاجّة عاجّة بأسماك من مختلف الأنواع، ويرقد في جوفها اللؤلؤ والمرجان، والمياهُ - إلى هذا وذاك - بحارٌ وبحيرات، وأنهارٌ وجداول، والفصول مواسمُ أربعة يَتعدَّد فيها المناخُ والهواء، وتختلف فيها النباتات والثمار.

ولا ينقضي عَجبنا من تعدُّديةٍ في صنف، حتى يتلقّفنا أو يلفّنا عجبٌ أعجب تطولُ وتعرضُ فيه الأسماء، ويتفرّعُ أفراده تفرُّعاً يفوق الدهشة ويزيد في الذهول، وهو تعدُّدٌ ليس في الشكل وحده، وإنّما - إن كان نباتاً - مختلفٌ ألوانه، وأُكله وطعمه ومذاقه وقيمته الغذائية والدوائية، وإن كان حيواناً، فمُختلف ألوانه وأشكاله ولحومه وألبانه، وخدمته وجَماله.

وتذهب إلى أبعد من هناك، إلى حيث تأخذك الدهشةُ ويجرُّك الإعجاب إلى أبعد من حدود الانبهار لتتساءل مأخوذاً مبهوراً: كلُّ هذا من (تراب) واحد و(ماء) واحد؟! كيف أنتجت الطبيعةُ كلَّ هذه الإبداعات اللونية والشكلية والخدمية، والجمالية، والذوقية، من ذات التراب ونفس الماء؟! مَن لَوَّنَ الترابَ بهذه الألوان الزاهية الباهرة المستوسقة النَّضِرة؟! ومَن أودع في الماء كلَّ هذه الحيوانات التي لا تُحصى؟!

الجواب: هو هذه اللوحة الطبيعية المرسومة بريشة القرآن: ?وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ? (الرَّعد/ 4).

ولنا بعد ذلك من الطبيعة ظاهرها، حيث يبدو وجهها هادئاً وادعاً ساكناً ساجياً - في الظروف الاعتيادية -؛ لكنّها في الباطن تمورُ وتضجُّ بالحركة وتَزخر بالفعّاليات والتفاعلات، يقول تعالى: ?يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا? (الرُّوم/ 7).

تلك الشجرة التي اندلعت خضرتها في أوائل الربيع بعدما تَعرَّت في الخريف وبانت عُروقُ شيخوختها الظاهرية حتى بدت مَوَاتاً أو أشبه بالمَوَات، ما أن يُلقي عليها الربيعُ تحاياه الخضراء الغَنّاء حتى تردَّ عليه التحيّة بأحسن منها، فإذا أحشاءُ الشجرة - التي بدت لبعض الوقت ميتة - حركة دائبة مَوّارة: (نسغٌ صاعد) ينقل من الماء والتراب والضوء هداياهما، و(نسغٌ نازل) يأتي من الهواء والضوء ببركاتهما، وإذا هي عملياتُ تركيب ضوئي وتمثيل غذائي، وامتزاج ماء وأملاح وضوء شمس واعتدال هواء في مخبر كيميائي اسمه (الطبيعة)، بل في داخل الورقة الواحدة (مصنعٌ) لو كشف الغطاء للعين لرأت هناك العجب العُجاب، ولأذهلها ما يصنعُ الماءُ والتراب، ولأدهشها هذا البريدُ الداخليُّ المتحرِّك باتّجاهين من الجذور إلى الأغصان، ومن الأغصان إلى الجذور، فيما يُعرف في عالم الإنسان بـ(تواصل الأجيال)!

والتنوُّع أو التعدُّد في الطبيعة ليس في اختلاف الأشكال وتباين الأنماط، وإنّما يختلفُ من حيث التفاعل الداخلي من شجرة إلى شجرة، ومن طير إلى طير، ومن حيوان إلى آخر، ومن ماء إلى ماء، حتى إنّك - على سبيل المثال - لا ترى في (الخُضرة) التصنيف العمومي الثلاثي المعهود: شديدة غامقة داكنة، وشفيفةٌ رائقةٌ فاتحة، ومتوسطة أو وسيطة عَوانٌ بين هذا وذاك، وإنّما تجد في الغامق درجات، وفي الفاتح درجات، وفي المتوسط درجات، ولا تسمع في أغاني الطيور ومعزوفات الحمائم والعصافير طبقة أو نبرة صوتية رتيبة واحدة، بل تسمع في أوقات التغنّي والغزل أصواتاً أعذبَ رقّةً وأشفّ صفيراً، وعند النداء والتداعي لمهمّة جماعية أصواتاً أقرب إلى إصدار الأوامر وتعميم التوجيهات، وعند الجوع صوتاً، وعند الشبع صوتاً، وكلّ ذلك طبقات ومدارج صوتية يعرفها الخبراء المختصّون، بل قد يلتقطها مَن يُرهف السمع وهو شهيد، حتى إنّ بعض مَن يُعاشر الطبيعة عن قُرب يُصبحُ قادراً على تمييز الحيوان أو الطير السعيد، من الآخر الزعلان، من الثالث الحزين، من المستوحش الفَرق (الخائف)، والآمن المطمئن، يُميِّزون ذلك من الصوت والحركة والتعاطف الاجتماعي، وكأنّ ألفة الحيوان أو الطير تَخلق لغةَ تفاهم مشتركة بين (الإنسان) وبين أخيه أو قرينه في الطبيعة (الحيوان).

