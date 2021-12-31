إيمانيات

قال تعالى: ?وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ? (الرحمن/ 10). ?وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا? (فُصِّلت/ 10). ?فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ? (الملك/ 15). ?وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ? (المعارج/ 24-25). ?كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ? (الحشر/ 7)، أي لا ينحصر تداول المال وسيولته في الطبقات الثريّة فقط. المجتمع القرآني مجتمع العمل والعطاء والإنتاج والنشاط، مرفوض فيه الكسل والترهُّل والاتكال على الآخرين، وفي المجموعة القرآنية التي نقرأها في مطلع البحث بيان وتأسيس لمنهج عمل وإنتاج، ونظام توزيع اقتصادي يُحقِّق العدالة الاقتصادية، ويُحرِّك الطاقات البشرية نحو العمل والإنتاج، ويمنع الأنانية والاستئثار بخيرات الأرض.. إنّ المنهج القرآني يدعو إلى العمل والإنتاج والسعي في الأرض.

فالآية الأُولى تنصّ على أنّ الأرض وما فيها من خيرات وُضعت للأنام، للناس وللأحياء جميعاً، وإنّ الله سبحانه قد أودع في هذه الأرض ما يحتاجه الناس والأحياء من: (الغذاء، والخيرات، والمعادن، والمياه... إلخ).

ذلك ما نقرأه في بيان الآية الكريمة: ?وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ? (فُصِّلت/ 10)، فالآية توضِّح أنّ الله سبحانه قَدَّر فيها ما تحتاجه الأحياء من القوت، وبارك فيها، والمباركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثمّ هي سواء للسائلين، إنّ تلك المنافع والخيرات هي عامّة للجميع من غير تفريق: ?سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ?.

الكلّ محتاج للقوت، الناس والحيوان والأحياء جميعاً، والقرآن يدعو إلى السعي في الأرض والعمل والإنتاج وكسب الرِّزق بقوله: ?فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ? (الملك/ 15).

ثمّ يُوضِّح القرآن للإنسان أنّ الله سبحانه خلقه من تراب الأرض، واستعمره في هذه الأرض، أي أوكل إليه أمر إعمارها وإحيائها، والإعمار ضدّ الخراب، وهو واضح الدلالة.. فالأرض تُعمَّر بالعمل، والعلم، والإيمان، والإنتاج، والإحياء، ومكارم الأخلاق.. في كلّ مجال من مجالات الإنتاج وإدامة العمران والإحياء، وحمايتها من الخراب والدمار.

وينهى القرآن عن تخريب الأرض وتدمير خيراتها بقوله: ?وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ? (الأعراف/ 56)، وتكفَّلت قوانين العقوبات في الإسلام بمعاقبة المُخرِّبين والمُفسدين في الأرض.

وفي السياق نفسه، نقرأ الدعوة للتخلي عن أن يكون همُّ الناس جمع إنتاجهم، وتكريسه، وحرمان الآخرين منه، ذلك ما نقرأه في قوله تعالى: ?وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ? (الزخرف/ 32)، ?تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى? (المعارج/ 17-18).

