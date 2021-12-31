عربيات ودوليات

توقعت مجلة «فورين بوليسي» الاميركية أن يشهد عام 2022 استمرار نزاعات سياسية وعسكرية في مختلفة دول العالم. وأعدت المجلة قائمة بأبرز النزاعات التي ستستمر خلال العام 2022.

أوكرانيا

رغم الحشود العسكرية على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، لايزال من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستغزو جارتها الأوكرانية أم لا. وبدأت حرب روسيا أوكرانيا في عام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، في أزمة خلفت أكثر من 13 ألف قتيل. وتحشد روسيا عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع أوكرانيا، فيما لا تزال المخاوف من قيام روسيا بغزو أوكرانيا. وحذرت الولايات المتحدة وحلف «الناتو» روسيا من تنفيذ أي عدوان على أوكرانيا مؤكدة أنها سترد على ذلك؟

إثيوبيا

منذ أكثر من عام ما تزال المعارك قائمة بين الجيش الفيدرالي التابع لرئيس الوزراء آبيي احمد، وقوات منطقة تيغراي الشمالية. وفي نوفمبر 2020، شن آبيي حملة عسكرية واسعة النطاق على إقليم تيغراي ردا على هجمات على ثكنات للجيش، وفق ما أعلن رسميا، وتمكنت قواته من دخول عاصمة الإقليم، قبل أن تأخذ الحرب منعطفات جديدة مع استعادة «جبهة تحرير شعب تيغراي» السيطرة على الإقليم. وانسحبت جبهة تحرير شعب تيغراي أخيراً من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين حيث أحرزت تقدما في الأشهر الأخيرة، من أجل «فتح الباب» أمام المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية. وأعلنت الحكومة أخيراً أن قواتها لن تتقدم داخل تيغراي لكنها أضافت أن هذا الموقف يمكن أن يتغير إذا تعرضت «السيادة الإقليمية» للبلاد للتهديد. كما أنها لم تعلن وقف إطلاق النار.

أفغانستان

بدأت أفغانستان فصلا جديدا منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس، حيث تلوح كارثة إنسانية في الأفق. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ملايين الأطفال الأفغان قد يموتون جوعا. ردة الفعل من الدول الغربية على سيطرة طالبان على السلطة كانت بتجميد أصول أفغانستان، ووقف المساعدات الضخمة لها، وعندما ستصل الحكومة إلى عائق عدم القدرة على دفع رواتب موظفي الخدمة العامة، فقد يعني هذا انهيار الاقتصاد والقطاع المالي.

وأثارت قرارات طالبان غضبا دوليا، حيث أبقى أعضاء الحكومة الجديدة من بين شخصيات طالبان، من دون أي تمثيل للنساء، فيما وردت أنباء عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء لجنود وشرطة سابقين.

الولايات المتحدة والصين

تنظر إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الصين على أنها خصم الولايات المتحدة، حيث تسعى بكين لقمع المعارضة في هونغ كونغ والتصرف بشكل فظيع في شينجيانغ، والتنمر على جيرانها الآسيويين. استراتيجية بايدن تجاه الصين لم تتوضح بعد، ولكنها تستلزم إبقاء الولايات المتحدة القوة المهيمنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويبدو أن تكاليف التفوق الصيني الإقليمي أكبر من مخاطر المواجهة. وكل ذلك يعني أن واشنطن ستعزز تحالفاتها وشراكاتها في آسيا، ناهيك عن زيادة أهمية تايوان بالنسبة للمصالح الأميركية. وصعدت بكين من نشاطها العسكري قرب تايوان، حيث حلقت عددا قياسيا من الطائرات والقاذفات، اضاف إلى إجراء تدريبات بالقرب من تايوان، ما أثار المخاوف من نفوذ بكين العسكري المتزايد.

إيران

مع تلاشي الأمل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، يلوح تصعيد آخر في الأفق، خاصة مع فوز المتشددين في إيران بالانتخابات الرئاسية. وتشير «فورين بوليسي» إلى أنه رغم أن طهران لم تنسحب من جانبها من الصفقة في 2018، إلا أنها ما تزال «تلعب بالنار» وقد يؤدي الفشل في مباحثات إحياء الاتفاق إلى جعل الاتفاقية الأصلية محل نقاش.وقبول إيران كدولة نووية، ليس خيارا للدول الغربية خاصة الولايات المتحدة، كما أن إسرائيل أعلنت أكثر من مرة أنها لن تسمح بأن تصبح إيران دولة نووية أو تقترب من ذلك. وقد يؤدي فشل المفاوضات المتعثرة مع إيران إلى تحول الاستفزازات إلى اشتباكات خارجة عن السيطرة على الأرض أو في البحر أو الفضاء الإلكتروني.

الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

شهد العام الماضي، الحرب الرابعة والأكثر تدميرا بين غزة وإسرائيل، ما يكشف أن عملية السلام غير فاعلة، وأن حل الدولتين يبدو أقل احتمالية من أي وقت مضى. وكانت أزمة القدس المحتلة هي السبب وراء التصعيد الأخير، الذي تزامن مع التهديد بإخلاء سكان حي الشيخ جراح في أبريل 2021.وبالنسبة لأي شخص حريص على مفاوضات السلام كان عام 2021 مدعاة لليأس حيث تحول مركز ثقل السياسية الإسرائيلية بعيدا عن السلام، كما فقد معظم الفلسطينيين الثقة في أنهم سيفوزون بدولة من خلال المفاوضات.

متطرفو أفريقيا

منذ العام 2017 عندما خسر تنظيم «داعش» مواقعه في الشرق الأوسط، عانت إفريقيا من بعض أكثر المعارك ضراوة في العالم بين الدول والمتطرفين الجهاديين المسلحين. والتشدد الإسلامي في القارة السمراء ليس بالأمر الجديد، لكن التمرد المرتبط بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» تصاعدت في السنوات الأخيرة. وتكافح الدول الضعيفة في أفريقيا ضد الفصائل المسلحة عبر المناطق النائية والشاسعة حيث لا تتمتع السلطات المركزي سوى بنفوذ ضئيل.

ورغم خسارة جماعة «بوكو حرام» لمساحات شاسعة شمال شرق نيجيريا، إلا أن جماعات منشقة لا تزال تلحق أضرارا جسيمة حول بحيرة تشاد، وما تزال حركة «الشباب» أقدم تمرد إسلامي في القارة قوة فاعلة. وحاليا يوجد جبهات للمتشددين في شمال موزمبيق وشرق الكونغو، كما صعد متمردون يطالبون بإقامة ولاية لتنظيم «داعش» في موزمبيق.

