دوليه

أعلن المدرب البرتغالي باولو سوزا أول من أمس استقالته من تدريب منتخب بولندا الساعي للتأهل إلى مونديال 2022 في قطر، لتولي قيادة نادي فلامينغو البرازيلي. وقال المدير الفني البرتغالي البالغ 51 عامًا في مقطع فيديو نُشر على الحساب الرسمي لفريق ريو دي جانيرو على تويتر «إنه لمن دواعي اعتزازي ورضائي أن أمثل فلامينغو، نادٍ لا مثيل له». وأضاف «أريد الفوز بالألقاب مع هذا النادي الذي لديه طموحات كبيرة ولدينا نفس الطموحات». وكان فلامينغو، أحد أكثر الأندية شعبية في البرازيل، يبحث عن مدرب منذ إقالة ريناتو بورتالوبي في نهاية نوفمبر عقب خسارته نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام مواطنه بالميراس 1-2 بعد التمديد. وأكد الاتحاد البولندي من جانبه على تويتر أنه أنهى عقد المدرب البرتغالي. وقال رئيس الاتحاد المحلي للعبة سيزاري كوليشا «كجزء من اتفاق، سيدفع المدرب السابق تعويضات للاتحاد البولندي بما يتماشى مع توقعاته».

