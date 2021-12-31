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أشاد داني ألفيس، الظهير الأيمن لبرشلونة، بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مؤكدًا أنه سبب استقرار الميرنغي. وقال ألفيس في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو «ريال مدريد يمتلك واحدًا من أكثر الأشخاص احترامًا وهو فلورنتينو بيريز، الذي بنى أشياء عظيمة للنادي». وأضاف «بيريز يفكر فقط في النادي، وتغلب على العديد من التحديات، إدارته منحت ريال مدريد الاستقرار المطلوب». وانضم صاحب الـ 38 عامًا لبرشلونة مؤخرًا، وينتظر الظهور بقميص الفريق في أقرب فرصة. وتم تسجيل ألفيس ضمن الصفقات الشتوية، لكنه لن يلعب ضد ريال مايوركا في أول مباراة بالعام الجديد، نظرًا لإصابته بفيروس كورونا. ويمكن أن يظهر داني ألفيس لأول مرة بعد عودته للقلعة الكتالونية ضد ليناريس ديبورتيفو بكأس الملك، أو ضد غرناطة بالدوري. ولعب ألفيس في ودية برشلونة ضد بوكا جونيورز، والتي أقيمت في السعودية، لتكريم الراحل دييغو أرماندو مارادونا.