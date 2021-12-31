دوليه

واصل البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر إثارة الجدل بعدما أعلن القائمة النهائية للفراعنة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 9 يناير المقبل.

واستبعد كيروش 15 لاعبا من القائمة المبدئية التي كان قد أعلنها من قبل وتصدر قائمة اللاعبين المستبعدين محمد مجدي أفشة نجم الأهلي في مفاجأة مدوية خاصة أنه أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء في الموسم الحالي.

وضمت أسماء المستبعدين أيضا مصطفى فتحي نجم الزمالك الذي اعتمد عليه كثيرا في كأس العرب 2021 ويشارك مع فريقه كأساسي هذه الفترة كما استبعد مروان حمدي مهاجم سموحة الذي كان مهاجم الفراعنة الأساسي في كأس العرب.

واستبعد كيروش اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور التركي وأحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور التركي فيما كانت المفاجأة الجديدة بخروج أحمد رفعت جناح أيسر فيوتشر من القائمة رغم تألقه الكبير في كأس العرب ونيله إشادات واسعة.

وخرج من القائمة أيضا محمد هاني ظهير أيمن الأهلي وثلاثي بيراميدز محمد حمدي ونبيل عماد دونغا وإبراهيم عادل بجانب لاعب سموحة أحمد رمضان بيكهام ومدافع البنك الأهلي أحمد ياسين وحارس الإسماعيلي محمد فوزي وظهير أيسر إنبي مروان داوود، ومدافع غزل المحلة محمد فتح الله.

وكان كيروش قد أثار الجدل عندما أعلن القائمة المبدئية التي خلت من طارق حامد نجم الزمالك وأحمد فتحي لاعب بيراميدز بجانب حسين فيصل لاعب سموحة الذي كان أساسيا في كأس العرب.

وضمت القائمة التي ستسافر إلى الكاميرون لخوض كأس الأمم الأفريقية كلا من: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي «الونش»، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد «زيزو»، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن «تريزيغيه»، رمضان صبحي.وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.ويبدأ الفراعنة مشوارهم يوم 11 من الشهر القادم بمواجهة نيجيريا في الجولة الأولى لدور المجموعات.

