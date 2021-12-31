دوليه

نفى الأهلي المصري الأنباء التي ترددت عن عزم النادي التخلي عن محمود كهربا جناح الفريق الأول في «الميركاتو» الشتوي في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية عن دخول الأهلي في مفاوضات مع مهاجم سموحة حسين فيصل للحصول على خدماته مقابل انتقال محمود كهربا للنادي السكندري ليس صحيحا.وقال «الأحمر لم يتفاوض لا مع نادي سموحة ولا مع مهاجمه وليست هناك نية لاستبدال كهربا بلاعب آخر من سموحة أو غيره مع الاحترام الكامل للجميع خاصة وأن كهربا من المهاجمين المتميزين والذين يؤدون تدريباتهم بمنتهى الجدية والالتزام». وحول تفاوض الأهلي مع مهند لاشين لاعب طلائع الجيش قال إنه أمر غير حقيقي بالمرة رغم أنه لاعب جيد لكن الأهلي يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في وسط الملعب والجهاز الفني لم يطلب التعاقد مع أي لاعب من خارج الأحمر. من ناحية أخرى عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن فخره الشديد بما حققه في 2021 من إنجازات مع فريقه بجانب إنجازاته الشخصية.وقال موسيماني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «قدمنا كل ما لدينا وواجهنا كل العقبات، وتعلمنا بعض الدروس القاسية وخرجنا منها أقوى، وحققنا النتائج وتجاوزنا التوقعات».وأضاف: «أمر لا يستهان به حصولي على جائزة الأفضل في إفريقيا من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاءات أنا فخور بإنجازاتي في العام الماضي، لا يمكن للكلمات أن تصف هذا الفصل في حياتي المهنية».وتابع موسيماني: «سجلنا 120 هدفا في كل البطولات خلال 2021. يجب أن نكون على يقين أننا بحاجة للحظة لتقدير العمل الذي بذلناه. يجب الحصول على راحة والنظر إلى أين وصلت». وذكر: «الآن يمكنني الحصول على بضعة أيام راحة وقضاء العطلة مع أسرتي».

