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يبحث الكويت والسالمية عن فوز جديد عندما يستضيفان النصر واليرموك على التوالي اليوم في ختام الجولة السابعة من الدوري الممتاز التي افتتحت أول من أمس بانتصار مستحق للعربي على الشباب بثلاثية نظيفة. ويسعى الكويت القادم من تعادل مع كاظمة المتصدر في الجولة الماضية إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يستقبل ضيفه النصر القادم هو الآخر من تعادل مع العربي في الساعة 04:10 مساء اليوم.

ويملك الكويت 13 نقطة وضعته في المركز الثاني قبل انطلاق الجولة، وهو يدرك تماماً أن المنافسة محتدمة على المراكز الأولى وأي تعثر قد يبعده أكثر من مركز بينما يبقيه الفوز قريباً جداً من القمة. ورغم أن الأبيض بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول توج بلقب مسابقة كأس الأمير المؤجلة من الموسم الماضي، إلا أن الفريق لم يصل إلى المستوى الذي تنشده الجماهير، مع استمرار التذبذب الواضح في أداء الفريق وتراجع مستوى معظم اللاعبين.

وما زال معلول يجري تغييرات عدة في تشكيلة الفريق من مباراة إلى أخرى، ومن المنتظر أن يستمر على هذا المنوال في مباراة اليوم خصوصاً في الجانب الهجومي الذي لم يكن مرضياً في المباراة الماضية أمام كاظمة التي انتهت بالتعادل السلبي. ويملك معلول العديد من الأوراق الرابحة أبرزها المغربي المهدي برحمة وفيصل زايد وأحمد الزنكي ويوسف ناصر والكونغولي ديوميرسي مبوكاني وعلي حسين.

في المقابل، يمتلك النصر 9 نقاط ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم من أجل الاقتراب أكثر من المقدمة والبقاء في المنطقة الدافئة.

وسجل العنابي الذي يقوده الوطني سلمان عواد نتائج متباينة هذا الموسم، فهزم السالمية واليرموك وتعادل مع العربي وكاظمة والفحيحيل وخسر أمام الشباب. ويعتمد عواد على بعض اللاعبين الشباب أبرزهم محمد دحام ومحمد عبدالهادي ومشعل فواز وخالد شامان والأردني عدي الصيفي والنيجيري دينيس سيسوجو.

وفي المباراة الثانية، يستضيف السالمية اليرموك على ستاد ثامر في الساعة 06:45 مساء اليوم، ويدخل السماوي المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز المثير على القادسية 3-2 في الجولة الماضية وبقاء الفريق على مقربة من الصدارة برصيد 11 نقطة.

ويقدم السالمية عروضاً جيدة بقيادة المدرب الوطني المخضرم محمد إبراهيم الذي يملك أسماءً مميزة عدة مثل مبارك الفنيني ومهدي دشتي وحمد القلاف وفواز عايض ومحمد الهويدي ونايف زويد ومساعد ندا وحسين الموسوي الذي سجل هدفين في مرمى القادسية الجولة السابقة.

في المقابل، يريد اليرموك الهروب من المؤخرة والابتعاد عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الأولى حيث يملك الفريق 3 نقاط جناها من الفوز على الشباب في الجولة الماضية بهدف دون رد، ويأمل مدرب الفريق الوطني أحمد حيدر أن يكون هذا الفوز مفتاح انطلاقة الفريق للهروب من قاع الترتيب. وافتتحت الجولة أول من أمس بانتصار كبير للعربي على الشباب بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكرواتي جوسيب كينيزيفيتش من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (10)، وبندر السلامة الذي تابع عرضية السنوسي الهادي وأكملها برأسه في الشباك (28)، والسوري علاء الدالي بعد مجهود فردي من سلطان العنزي الذي أرسل عرضية ترجمها الدالي إلى هدف ثالث (53). ورفع الأخضر رصيده إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 4 نقاط.

